So schön ist die alte Schule in Rankwitz auf Usedom nach der Sanierung

Rankwitz

Der Umbau der alten Schule am Rankwitzer Ortseingang zu einem Mehrzweckgebäude ist fast abgeschlossen. In diesen Tagen sind Mitglieder des Heimatvereins im Lieper Winkel damit beschäftigt, ihr Museum neu einzurichten. Auch wenn die während der Bauphase zwischengelagerten Exponate zum Teil schwer und die Treppe, die ins Dachgeschoss führt, ziemlich steil ist, ist es eine schöne Arbeit, wie die Frauen versichern. Denn der Dachboden ist nicht wiederzuerkennen. Hier werden die liebevoll gesammelten Museumsstücke nun viel besser zur Geltung kommen.

Vereinsvorsitzender Klaus Kögler zählt auf, wofür die LEADER-Fördermittel verwandt wurden. Allein für diesen abschließenden Bauabschnitt sind es noch einmal rund 260 000 Euro. „Der Boden ist vollkommen entkernt worden, sodass uns statt der kleinen, nun ein großer Raum zur Verfügung steht. Die Dachsparren sind freigelegt, restauriert und verschalt und das ganze Obergeschoss mit einer Wärmedämmung versehen worden. Der Fußboden ist neu gedielt, wir haben eine energiesparende LED-Beleuchtung und auch das Dach ist neu gedeckt.“

Anzeige

In wenigen Tagen soll auch die Nottreppe angebaut werden, die von außen ins Dachgeschoss führt und unter anderem als Fluchtweg genutzt werden kann. Für Gehbehinderte gibt es jetzt eine Rampe, die ins Erdgeschoss führt, wo unter anderem auch eine behindertengerechte Toilette zur Verfügung steht. Kögler lobt die gute Kooperation mit der Gemeinde: „Es hat im Bauablauf immer mal unvorhersehbare Kosten gegeben. Das ist unkompliziert geregelt worden.“

Erntedankfest fällt aus

Eigentümerin ist nach wie vor die Gemeinde Rankwitz, die ihren Einwohnern das einstige Schulgebäude zur vielfältigen Nutzung zur Verfügung stellen kann. Klaus Kögler stellt klar: „Der Heimatverein ist einer der Nutzer, der die wertvolle Museumssammlung im Dachgeschoss, in der Scheune und auf dem Freigelände betreut und somit dazu beiträgt, dass Besucher anschaulich über die Lebensweise der Menschen im Lieper Winkel informiert werden können.“

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand.

Besucherzahlen aus den vergangenen Jahren belegen, wie groß das Interesse an solcherart vorgestellter Heimatgeschichte ist. Ab November können Gruppen nach Anmeldung wieder durch das Museum geführt werden. Feiern, wie das Erntedankfest, können hingegen in diesem Jahr wegen der Coronakrise nicht stattfinden. Am 4. Oktober gibt es auf dem Heimathof um 14 Uhr jedoch einen Gottesdienst.

Von Ingrid Nadler