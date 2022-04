So schön ist die neue Kita „Strandläufer“ in Zinnowitz

Zinnowitz

Kisten schleppen, Bücher einräumen, Möbel aufbauen und Spielzeug einrichten: In der neuen CJD-Kita „Strandläufer“ in Zinnowitz wurde am Donnerstag und Freitag der vergangenen Woche kräftig angepackt. Nach langer Planung und Bauzeit können die kleinen und großen Kinder ab Montag – endlich – ihr neues Domizil nutzen. Ab morgens um 6 Uhr stehen den Sprösslingen die Türen offen. Sowohl die Erzieher als auch einige helfende Eltern packten mit an und sorgten dafür, dass die Jungen und Mädchen eine neue Wohlfühloase haben.

Seit 2015 war die Kita eine Übergangslösung

„Die Überlegungen für einen Kita-Neubau haben im Jahr 2014 angefangen, als die Gemeinde feststellte, dass nicht ausreichend Krippen- und Kita-Plätze im Ort zur Verfügung stehen. Der Bedarf wurde mit den Jahren immer größer. Noch heute kommen immer mehr Kinder hinzu. Auch personell werden wir aufstocken und ab Mai erhalten wir noch eine weitere Kollegin“, erzählt Leiterin Ariane Könze.

Im zweiten Obergeschoss des Bestandshauses, in welchem damals die Internatskinder untergebracht waren, wurde eine Übergangslösung für die Knirpse eingerichtet. „Wir dachten wirklich an eine Übergangslösung, aber daraus wurden nun sieben Jahre“, sagt sie. In der Überlegung war auch eine Containerlösung, aber diese wurde nicht realisiert. Dafür mussten Kinder, Eltern und Erzieher nun mehrere Jahre in die zweite Etage hinauf.

Der Außenbereich wird gerade fertiggestellt. Hier entsteht ein riesiger Spielplatz. Quelle: Hannes Ewert

Platz für 60 Kinder in dem neuen Gebäude

Die Zeiten des mehrmaligen Treppensteigens am Tag sind vorbei. Das neue ebenerdige Gebäude verfügt nun über Platz für 60 Kinder, nun können 18 Jungen und Mädchen die Krippe besuchen. Es gibt nicht nur helle und geräumige Spiel- und Aufenthaltsorte für die Kinder, sondern auch separate Schlafzimmer und einen riesigen Außenbereich, welcher gerade fertiggestellt wird. „Ob Wasserspiele, diverse Schaukeln, Sandkästen oder auch ein Trampolin – die Kinder bekommen jede Menge Möglichkeiten, um sich auszutoben“, so Könze. Voraussichtlich soll die Anlage Ende Mai/Anfang Juni fertig sein. Es sollen im Außenbereich auch Tische aufgebaut werden, sodass die Kinder auch im Freien essen können.

Erzieherin Claudia packte mit an und räumte die Spielsachen für die Kinder aus. Quelle: Hannes Ewert

Eine halbe Million Euro mehr Baukosten

Eigentlich wollte das CJD bereits im Vorjahr mit dem Neubau fertig sein, doch immer wieder gab es Probleme und damit einhergehende Verzögerungen beim Bau. Da in das Bauprojekt nicht unerhebliche Mengen an EU-Fördermittel geflossen sind, mussten die Arbeiten dementsprechend europaweit ausgeschrieben werden. „Bekanntermaßen sind die Baupreise in den vergangenen Monaten explosionsartig in die Höhe geschnellt, sodass wir mehrmals den Endpreis nach oben schrauben mussten“, sagt Könze.

Von einst 1,85 Millionen Euro landete der Kindergarten schließlich bei 2,36 Millionen Euro Kosten. In der heutigen Zeit kein ungewöhnlicher Vorgang bei derartigen Neubauten. Noch heute sind einige Teile nicht angekommen. Unter anderem warten die Handwerker noch auf einen riesigen Waschtisch, welcher in mehrere Ebenen eingeteilt ist. „Mit der Beschaffung der Baumaterialien war es nicht immer einfach“, erklärt Bauleiter Steffen Niendorf. Besonders bei den Dämmstoffen gingen die Preise nach oben. „Beim Holz hatten wir noch relativ viel Glück, denn dies wurde vor der Preisexplosion bestellt und hier gelagert.“

Auf diesen kleinen Toiletten sollen die Kinder lernen, wie man auf die Toilette geht. Quelle: Hannes Ewert

Familie aus der Ukraine soll in die ehemalige Kita einziehen

In der ehemaligen Kita-Unterkunft soll sehr zeitnahe eine ukrainische Flüchtlingsfamilie einziehen. „Es zieht eine hochschwangere Frau mit ihrer Mutter und ihrer großen Tochter ein. Die Frau ist mittlerweile in der 37. Schwangerschaftswoche. Die Räumlichkeiten müssen allerdings noch etwas hergerichtet werden“, erklärt Könze. Die Familie soll zugleich vom CJD betreut werden. „Einige Dinge wie zum Beispiel ein Kinder- und Babybett haben wir für die Familie gleich oben gelassen und gar nicht mit ins neue Gebäude genommen.“ Das CJD richtet sich perspektivisch auch darauf ein, dass vermehrt ukrainische Kinder in die Einrichtung kommen. Eine Anmeldung gibt es bereits.

Hier werden die Kinder ab Montag begrüßt. Leiterin Ariane Könze freut sich auf den Start im neuen Gebäude. Quelle: Hannes Ewert

Essen wird jeden Tag frisch vor Ort gekocht

Kulinarisch werden die Mädchen und Jungen ab Montag von „Onkel Bens“ aus Wolgast betreut. „Hier wird jeden Tag frisch in der eigenen Küche gekocht und dafür wurde eigens ein Koch eingestellt“, sagt Arine Könze. Die Premiere feiern die Kinder am Montag mit Senfei. Aber auch der Kichererbsen-Eintopf oder die hausgemachten Fischfrikadellen stehen in der kommenden Woche auf dem Speiseplan.

Von Hannes Ewer