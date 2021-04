So schön sind derzeit die Sonnenaufgänge auf der Insel Usedom

Koserow

Vieles ist in dieser verrückten Corona-Zeit leider nicht möglich. Keine Veranstaltungen, keine großen Familienfeiern, Tourismus oder was auch immer. Was aber nicht abgesagt oder verboten wurde, sind der Frühling, die Natur und die imposanten Sonnenauf- und untergänge.

Wer in diesen Tagen mit offenen Augen durch die Gegend läuft, sieht wie der Frühling überall zu sehen ist. Vielerorts blühen die Tulpen und andere bunte Blumen in den Gärten. Viele Menschen haben Zeit und machen ihr Grundstück fit für die Saison. Das macht Vorfreude auf den Sommer!

Am Streckelsberg in Koserow auf der Insel Usedom geht am 20. April 2021 kurz vor 6 Uhr die Sonne auf. Quelle: Hannes Ewert

Wer in diesen Tagen besonders früh aufsteht, kann einen wunderbaren Sonnenaufgang über dem Wasser erleben. Derzeit ist es so, dass die Sonne kurz vor 6 Uhr aufgeht – eine relativ humane Zeit für alle Sonnenaufgangsliebhaber. Im Juni geht sie teilweise noch eineinhalb Stunden eher auf. Wem 6 Uhr dennoch zu früh ist, dem sei ein wunderbarer Sonnenaufgang an der Achterwasserseite ans Herz gelegt. Beliebte Punkte sind unter anderem der Balmer See, der Zinnowitzer Hafen oder auch Peenemünde. Dort verschwindet die Sonne hinter dem Horizont.

Und mit etwas Glück sehen die Spaziergänger auch, wenn zum Aufgang der Sonne die ersten Fischerboote hinaus auf die Ostsee fahren. Romantik pur! Doppelt so schön wäre es natürlich, wenn man diese Momente mit anderen teilen kann. Die Schönheit der Insel Usedom ist für viele Menschen durch den touristischen Lockdown gerade nicht erlebbar. Kann man nur hoffen, dass bald bessere Zeiten kommen.

Von Hannes Ewert