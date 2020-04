Ein Hochdruckgebiet beschert der Insel Usedom derzeit bestes Wetter. Wer früh aufsteht, erlebt an den einzelnen Strandabschnitten der Insel herrliche Sonnenaufgänge. Am Wochenende werden Temperaturen bis zu 13 Grad Celsius erwartet. In einer Bildergalerie haben wir schöne Sonnenaufgangsfotos aus Zinnowitz zusammengefasst.