So schön war das Winterwochenende rund um Usedom am 3. Advent

Karlshagen/Wolgast/Zinnowitz

Die Kinder hatten ihre Freude, die Autofahrer mussten etwas vorsichtiger unterwegs sein und die Fotofreunde hatten ihren Spaß an so unzähligen winterlichen Motive, welche am Freitag und Samstag rund um Usedom und Wolgast geboten wurden. Ob ein Schneemann am Strand, witzige Schneefiguren in Heringsdorf oder ein wunderschön anzusehender Weihnachtsbaum am Kreisverkehr in Zinnowitz – den Freunden der kalten Jahreszeit wurde einiges geboten.

Zur Galerie Die winterliche Landschaft bot zahlreiche schöne Motive.

Doch die weiße Pracht wird dieses Mal leider nicht von langer Dauer sein. Bereits zu Wochenbeginn ist ein Großteil wieder geschmolzen. Da kann man nur hoffen, dass zum Weihnachtsfest wieder alles weiß ist.

Von Hannes Ewert