Damit es den Gästen beim Fischerfest in Zempin am Samstag an nichts fehlt, haben sich die Frauen der örtlichen Ortsgruppe der Volkssolidarität ordentlich ins Zeug gelegt. „Wir haben 27 Torten und Kuchen gebacken“, sagt Waltraud Mann, stellvertretende Vorsitzende der Ortsgruppe, die gegenwärtig um die 60 Mitglieder hat. Wer auf Süßes aber noch kein Appetit hat, der kommt nur einige Meter weiter auf seine Kosten. Der Räucherofen qualmt und verspricht frischen Fisch – Lachs, Aal, Rotbarsch und Heilbutt sind im Angebot. Auf dem Kurplatz lebt die Tradition des alten Fischerdorfes für einen Tag wieder auf. Da passt es doch, dass der Ahlbecker Niclas Wenisch (18) kleine Besucher auf der Rollenrutsche in einer Fischkiste bergab schickt. Dazu gibt es Piraten, Seemannslieder vom Shantychor Insel Usedom und viele Mitmachangebote für die kleinen Besucher.

122 Handabdrücke und 120 Minuten Dauerspaß

Pünktlich um 15 Uhr versammeln sich zum Kindertag hunderte Kinder mit ihren Eltern und Großeltern an der Trassenheider Konzertmuschel, um den Kindertag in familiärer Atmosphäre zu feiern. Kinderschminken, Springen auf der Hüpfburg, Animation mit Clown Maxxx, Fotos mit dem Maskottchen Fiete, Torwandschießen waren nur einige Möglichkeiten, den Nachmittag unterhaltsam zu verbringen. Ein Highlight war die acht Meter lange Papierrolle, auf der sich zum Ende der Veranstaltung 122 kunterbunte kleine und größere Handabdrücke reihten. Unter anderem auch die orange bemalte Kinderhand von Loui Maxim Stecher (7 Jahre) aus Anklam, der sichtlich Freude dabei hat, endlich mal so richtig Farbe auf die Finger zu kleckern. Zur Belohnung gibt es für Loui Maxim noch eine Teilnahmeurkunde, die ebenso mit dem Handabdruck individualisiert wird.

Über 1000 Besucher bei Nepperminer Kinderfest

„Mit einer derartigen Resonanz konnten wir wahrlich nicht rechnen, super, dass sich der große Aufwand gelohnt hat. Ein proppenvoller Parkplatz und weit über 1000 Leute“, sagt Cornelia Krause, die gemeinsam mit Julia Renz und Mandy Lettow die Organsiation inne hat. „Wir haben im letzten Jahr beim Seestegfest darüber nachgedacht, wie wir den zu DDR-Zeiten schon sehr beliebten Kindertag gestalten können. Ein besonderer Dank gilt den Sponsoren und vielen Helfern“, so Cornelia Krause. Auf der Festwiese unterhalb des Fischpalastes geben sich Polizei und Feuerwehr zum Anfassen. Auf die Kinder warten vielfältige Spielmöglichkeiten. Eierlaufen, Sackhüpfen, Kinder treffen die Büchsen im Rekordtempo. Die größte Weite beim Stiefelweitwurf schafft Fanny Mewes mit 19 Metern. Cornelia Krause und Christel Lenz verkaufen Eis, während das Team der Benzer Feuerwehr den Grill betreut. Schmackhafter Kuchen machte die Runde. Zaubershow und Kinderdisco runden den Tag ab. Nach diesem Erfolg soll es 2020 eine weitere Auflage geben.

Viel Spaß am Lassaner Schützenhaus

Einen besonderen Kindertag erleben nicht nur die Lassaner Kinder, ihre Eltern, Großeltern und viele Gäste in den Anlagen am Schützenhaus. Gemeinsam mit zahlreichen Vereinen der Stadt und der angegliederten Gemeinden sind auch 15 Kinder der polnischen Partnergemeinde Marianowo dabei. Der Besuch wurde unterstützt durch EU-Mittel. Nach der Eröffnung durch den wiedergewählten Bürgermeister Fred Gransow gibt es kein Halten mehr. Kinderkarussell, Bungeespringen, Geschicklichkeitsspiele, Schatzsuche und vieles andere mehr sorgen für Kurzweil und Unterhaltung. DJ Ladi aus Prenzlau sorgt für den guten Ton und bat auch am späten Abend zum Tanz.

