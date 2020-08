So schön wird die neue Sporthalle in Heringsdorf 

Heringsdorf

Für Jubel bei Schülern, Lehrern und Vereinssportlern sorgte der am Freitag erfolgte Startschuss für den Neubau der Sport- und Mehrzweckhalle im Gothener Landweg in Heringsdorf. Die Streifenfundamente sind schon gesetzt. Nach Verlegen der Grundleitungen wird die Bodenplatte gegossen und danach die Halle in Holzständerbauweise errichtet, wie die Planerin Doreen Geuther vom Anklamer Planungsbüro Neuhaus & Partner informierte.

Am Freitag war aber zunächst die Stunde der Macher bzw. Geldgeber und für Dankesreden. Die geladenen Gäste wurden von Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos) begrüßt, für die es ein besonderer Tag war: „Seit 365 Tagen bin ich im Amt als Bürgermeisterin.“ Sie erinnerte auch an den Besuch von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) am 2. August 2019 in Heringsdorf: „Wir standen hier in der DDR-Wellblechhalle. Es gab unbenutzbare Sanitärräume. Dafür regnete es hier rein.“

Anzeige

Der Bundestagsabgeordnete Eckhardt Rehberg (CDU) füllte einige Münzen und Scheine in die Schatulle. Quelle: Dietmar Pühler

Weitere OZ+ Artikel

Die stellvertretende Gemeindevertretervorsitzende Christine Friedrich (UWG) und Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken legen die Schatulle in die Bodenplatte der Halle. Quelle: Diemar Pühler

„Heute, ein Jahr später, sieht man hier nichts. Ein Haus der Begegnung soll entstehen. Es soll die sportliche, kulturelle und geistige Begegnungsstätte für Vereine und Gruppen werden“, skizzierte die Gemeindechefin. Auch für den 1. Europäischen Kur- und Heilwald, der an der Heringsdorfer Grundschule beginnt, soll die Mehrzweckhalle der Ausgangspunkt sein. Genutzt wird die Halle sowohl von der integrativen Grundschule, der Klinikschule und den ortsansässigen Vereinen.

Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (l.) ist seit genau einem Jahr im Amt. Ihr erster offizieller Termin war ein Besuch der maroden Sporthalle zusammen mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig am 2. August 2019. Quelle: Dietmar Pühler

Gerade Letztere sehnen sich sehr nach einem Neubau, wie Norbert Bluhm, Aktiver beim Tischtennisverein TTV Kaiserbäder, zum Ausdruck brachte: „Als Ur-Heringsdorfer muss ich sagen, dass das 20 Jahre überfällig ist.“ Außer als Trainings- und Spielstätte im Breiten- und Freizeitsport wird die Mehrzweckhalle auch für Fitness und Klettern Möglichkeiten bieten sowie Veranstaltungen für 200 Besucher ermöglichen.

Die Bürgermeisterin betonte, dass die Halle „einen echten Mehrwert für unsere Gemeinde“ bieten wird. Der Bau erfolge nach neueren Kriterien mit Brennwerttechnik und Photovoltaikanlage, die Strom für die Halle und die Grundschule liefern soll. „Die Nachhaltigkeit steht im Vordergrund“, sagt sie und gibt die Baukosten mit exakt 4.597.641,86 Euro an. Rund 2,53 Mio. Euro steuert der Bund aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ bei, wofür die Bürgermeisterin dem CDU-Bundestagsabgeordneten Eckhardt Rehberg dankte. Denn seinem Engagement als haushaltspolitischer Sprecher der CDU-/CSU-Bundestagsfraktion ist es zu verdanken, dass die Gemeinde Heringsdorf mit dem Hallenneubau auf die bundesweite Liste kam. Der Abgeordnete aus Ribnitz-Damgarten war es auch, der vor drei Jahren den Fördermittelbescheid dem damaligen Bürgermeister Lars Petersen ( CDU) überreichte. Rehberg überzeugte die Idee, keine reine Sporthalle zu bauen, sondern ein „ Haus der Begegnung und Gesundheit Heringsdorf“ – so der vormalige Arbeitstitel.

Landesinnenminister Lorenz Caffier (CDU) lobt die Investition in die Zukunft. Er sieht den Schulstandort durch den Sporthallenneubau gestärkt. Quelle: Dietmar Pühler

Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) sieht in der Förderung gut angelegtes Geld, das hilft, „dass der Schulstandort an Attraktivität gewinnt“. Alle Redner wünschten der Gemeinde eine schnellstmögliche Umsetzung, die Einhaltung der Kosten und dass viele einheimische Firmen zum Zuge kommen.

Im Rahmen der Sporthallen-Grundsteinlegung erhielten einige Schülerinnen der künftigen Klasse 1b kleine Schultüten von Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken und den Ehrengästen. Quelle: Dietmar Pühler

Doch zunächst waren die Honoratioren am Zug. Dem symbolischen ersten Spatenstich ließen sie das Befüllen einer Kupferschatulle folgen, in die Eckhardt Rehberg ( CDU) Geldscheine und Münzen wandern ließ. Lorenz Caffier steckte die gestrige Ausgabe der OSTSEE-ZEITUNG hinein, Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken ließ den aktuellen Kaiserbäder-Boten folgen, der Swinemünder Stadtpräsident durfte die Baupläne hinzufügen und die Grundschulleiterin Grit Vehreschild gab eine Dokumentation vom Bau der alten Halle vor knapp 50 Jahren und deren Abriss mit hinein. Danach wurde die Schatulle in den Sandboden gelegt und mit Beton übergossen.

Die tagesaktuelle Ausgabe der OZ darf in der Schatulle nicht fehlen. Quelle: Dietmar Pühler

Der Bau kann nun mit Volldampf so richtig beginnen. Doreen Geuther geht von einer Bauzeit von etwas mehr als einem Jahr aus. Herbst 2021 sei das Ziel. Der Rohbau soll bereits im Herbst 2020 stehen, damit das Gebäude bis zur schlechten Jahreszeit dicht ist. Der Zeitplan sei aber auch abhängig davon, dass sich die Lieferzeiten für das Baumaterial nicht verzögern. Ein Großteil der Elemente wird übrigens vorgefertigt geliefert, sodass der Schulbetrieb einer geringeren Belastung durch die Bautätigkeit ausgesetzt ist.

Von Dietmar Pühler