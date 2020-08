So schreitet der Bau des Swinemünde Tunnels voran

Swinemünde

In China endet die Verpackung der Maschine, die den Swine-Tunnel in Swinemünde bohren wird. Sie wurde auseinandergebaut und in spezielle Kisten verpackt. Die Chinesen durften keinen Fehler machen, weil der Verlust sogar einer kleinen Schraube große Konsequenzen haben könnte. Die Maschine wurde in 129 Elemente zerlegt. Sie nehmen ein Volumen von über 10 000 Kubikmetern ein. Es wird erwartet, dass die Ladung nächste Woche auf dem Seeweg ankommt. Wie wir inoffiziell erfuhren, wurde die Transportstrecke geändert. Dadurch könnte es möglich sein, dass die Maschine Swinemünde schneller als erwartet erreicht. Natürlich hängt viel vom Wetter ab.

Auch in Swinemünde sind die Arbeiten in vollem Gang. Das Wichtigste auf der Baustelle ist jetzt die Startkammer. Sie befindet sich am rechten Ufer von Swinemünde (Insel Wolin). Dort wird die sogenannte Maulwurf-Maschine den Vortrieb des Tunnels beginnen. Gegenwärtig werden die Kammerwände bewehrt, betoniert und isoliert. Von Seite der Karsiborska-Straße auf der Insel Usedom wird die Entwässerung für das entstehende Straßennetz gebaut.

Die Tunnelbohrmaschine ist über 100 Meter lang und 13,5 Meter hoch ist. Sie wiegt 2740 Tonnen. Der Vortrieb des Tunnels aus der Startkammer wird in der ersten Hälfte des nächsten Jahres beginnen. Der neue Straßenabschnitt wird eine Gesamtlänge von 3,4 km haben – wobei fast die Hälfte davon durch den Tunnel, als eine zweispurige Straße, verlaufen wird. Die Investition soll bis September 2022 fertig sein. Die Kosten des Tunnelbaus unter der Swine sollen fast 800 Millionen Zloty (181 Mio. Euro) betragen.

Von Radek Jagielski