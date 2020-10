So schwer erwischte das Sturmtief „Gisela“ die Insel Usedom

Zempin/Zinnowitz

Welche Kraft Wind und Wasser haben, spürten am Mittwoch wiedermal einige Gemeinden auf der Insel Usedom, denn am ersten Tag nach Sturmtief „Gisela“ war das große Aufräumen angesagt. Wo ging etwas zu Bruch? Wie weit wurde die Küste abgetragen und inwiefern sind die Schäden wieder gutzumachen, waren dabei die Kernfragen.

Große Schäden in Zempin

Am härtesten hat es wohl in diesem Jahr (wiedermal) die Gemeinde Zempin getroffen. Erst im Frühjahr wurde die neue Opferdüne übergeben, jetzt sind schon große Teile von ihr im Meer verschwunden. Rund vier Millionen Euro wurden investiert, um die Dünen zu verstärken. Dabei wurden 500 000 Kubikmeter Sand aus einer landeseigenen Lagerstätte vor Koserow mit einem Saugbaggerschiff zutage gefödert und an den Strand gepumpt. „Am Morgen war ich am Strand und habe mir die Schäden an der Düne angesehen“, erklärt Kristin Kulz vom Fremdenverkehrsamt. Rund zwei Meter Höhe von der aufgespülten Opferdüne wurden abgetragen und ins Meer gespült. Besonders hart es den Bereich am Hochuferweg und am Campingplatz getroffen.

Die Treppe in der Nähe des Hochuferweges ist nicht mehr nutzbar. Quelle: Kristin Kulz

Schäden werden noch analysiert

Südamtsleiter René Bergmann erklärt, dass bislang nur eine Bestandsaufnahme der Schäden an den Stränden gemacht wurde. „Es gingen auch Teile der Dünenabsperrungen verloren“, sagt er. Inwieweit der Strand nun wieder „repariert“ werden kann, ist noch offen. „Wichtig ist zu wissen, dass die Opferdünen ihre Aufgabe erfüllt haben“, sagt er. Nicht nur große Teile der Düne gingen verloren, sondern auch der aufgespülte Strand.

Die Seebrücke musste einige schwere Treffer schlucken. Brückenkopf drückte es mehrere Bretter hoch. Quelle: Hannes Ewert

Seebrücke Zinnowitz hat einige Treffer abbekommen

In der Gemeinde Zinnowitz haben vor allem die Seebrücke und die Befestigung am Strand erhebliche Schäden davon getragen. Am Kopf der Seebrücke drückte das Wasser immer wieder die Holzbretter nach oben. Einige von ihnen müssen nun ausgetauscht werden. Da es für die Gemeindemitarbeiter aufgrund der anhaltenden Witterung am Donnerstag zu gefährlich war, werden die Arbeiten wahrscheinlich in der kommenden Woche ausgeführt. Auch eine schwere Holzbank wurde aus ihrer Verankerung gerissen und umgekippt.

Per Drehleiter kamen die Feuerwehrleute an einen Ast, der über dem Radweg zwischen Zempin und Zinnowitz abgebrochen ist. Quelle: Hannes Ewert

An der Anlegestelle für die Schiffe der Reederei Adler-Schiffe hat es mehrere Metallgitter rausgerissen. Die Feuerwehr des Ortes war außerdem unterwegs, um einen abgebrochenen Ast auf dem Radweg zwischen Zinnowitz und Zempin abzusägen. Mit der Drehleiter kamen die Kameraden der Feuerwehr an den Ast.

Wohnwagen von einem Baum getroffen

In Ückeritz wurde laut Kurdirektor Toni Schulz ein Wohnwagen auf dem Campingplatz von einem Baum getroffen. Auf der Promenade gab es Beschädigungen an einem Strandkorbschuppen, da dort ebenfalls ein Baum drauf fiel. Am Strand verzeichnete er keine größeren Schäden. „Zum Glück war alles rechtzeitig in Sicherheit“, sagt er.

In den Kaiserbädern blieb die Bansiner Seebrücke von der Sturmflut verschont, in Ahlbeck gibt es einige Bretter, die durch die hohen Wellen nach oben gedrückt wurden.

Keine Schäden an der neuen Seebrücke in Koserow

In Koserow hat die neue Seebrücke nach Angaben der Kurverwaltung und des Projektleiters Gabriel Kupka keine Schäden davon getragen. „Den schwimmenden Arbeitsponton haben wir rechtzeitig nach Lubmin gefahren“, so Kupka von der Firma Heuvelman Ibis. Auch der Strand wurde von sämtlichem Arbeitsmaterial beräumt. Wann die Arbeiten in Koserow an der Seebrücke weitergehen, kann noch nicht genau prognostiziert werden. „In der kommenden Woche treffen sich die Arbeiter in Lubmin, um die Stahlsegmente zu montieren. Damit es dann mithilfe des Pontons weiter nach Koserow“, so Kupka. Allerdings hängt die Überfahrt von der Witterung ab. „Wenn die See in Koserow relativ ruhig ist, heißt es noch lange nicht, dass wir fahren können, denn auf dem Weg dorthin türmen sich die Wellen auch auf“, so Kupka.

In Wolgast trat im Hafenbereich das Wasser über die Kaikante. Schäden gab es durch die Sturmflut allerdings keine. Am Donnerstag waren noch einige Bereiche des Hafengeländes für Spaziergänger gesperrt.

In Wolgast trat Wasser über die Ufer. Einige Bereiche mussten gesperrt werden. Quelle: Tilo Wallrodt

Von Hannes Ewert