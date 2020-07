So sehr bangen die Partyveranstalter auf Usedom um ihre Existenz

Zinnowitz

Den Cocktail in der Hand, den Sand zwischen den Füßen, die Musik im Ohr, den Wind in den Haaren und die weite Ostsee im Blick: Beachpartys sind auf der Insel Usedom etwas einmaliges. Zu Hunderten kommen Jung und Junggeblieben am Strand zusammen, um die lauen Sommernächte zu feiern. Doch 2020 wird es wohl keine Beachpartys mehr geben. Die Corona-Regeln machen den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung.

Im vergangenen Jahr herrschte noch richtig gute Stimmung bei den Beachpartys. Dieses Jahr gibt es keine Partys dort. Quelle: Hannes Ewert

Anzeige

Die letzte Beachparty in Zinnowitz war Ende August 2019. „In diesem Jahr wird es keine Partys am Strand in der Form geben“, heißt es aus der Kurverwaltung des Ostseebades. „Bei einer Beachparty fließt Alkohol, es kommen sich teils unbekannte Menschen näher und so weiter. Das ist kaum vereinbar mit den Corona- und Abstandsregeln“, so Jenny Kohn, die in der Kurverwaltung die Veranstaltungen des Ortes im Überblick hat. „Musik und Barbetrieb müssen im Einklang zueinander arbeiten. Aber so lange das Tanzen in der Öffentlichkeit mit vielen Menschen verboten ist, ist auch der Bareinsatz sinnlos“, sagt sie.

Weitere OZ+ Artikel

Die beliebte Veranstaltungsreihe „Musik im Sand“ soll nicht komplett gestrichen werden. „Wenn es zeitlich passt, können die Künstler in der Konzertmuschel spielen. Wenn nicht, gibt es einen Ersatztermin. Aber auch dort sind die Bestimmungen rigoros: nur eine bestimmte Personenanzahl, Mindestabstand und so weiter... „In diesem Jahr ist es wirklich schwer für die Künstler“, so Jenny Kohn.

Benjamin Jekat (r.) und Jörgen Hoffmann betreiben den Sportstrand in Zinnowitz. Hinter ihnen steht die Surfbar 8Q. Quelle: Hannes Ewert

„Die derzeitigen Bestimmungen lassen keine Events zu“

„Die aktuellen Bestimmungen sagen, dass jeder Gast einen Sitzplatz braucht –Stranddecken sind nicht zugelassen“, erklärt Benjamin Jekat, Betreiber der Strandbar 8Q in Zinnowitz. Den immensen Aufwand, so viele Stühle anzuschleppen, betreibt er allerdings nicht. „Unser Problem ist, dass das Gelände abgezäunt werden müsste. Außerdem sind die Strandzugänge zu eng. Der Mindestsabstand von 1,5 Meter kann dabei nicht eingehalten werden“, erklärt er. Sollten die behördlichen Auflagen geringer werden, könnte er sich Veranstaltungen wie „Musik im Sand“ wieder vorstellen.

Hühnerstall Zinnowitz : „Lange halten wir es nicht mehr durch“

„In den vergangenen beiden Jahren haben wir uns gerade von den geburtenschwachen Jahrgängen erholt es lief wieder richtig gut und die jungen Leute kamen zum Tanzen in den Hühnerstall. Jetzt kommt Corona und gibt uns noch den Rest“, erklärt Dirk Metzler, Betreiber des Tanzlokals in Zinnowitz. Die Diskothek im Möskenweg ist seit knapp 20 Jahren Anlaufpunkt für alle Menschen, die gerne Spaß im Nachtleben haben. „Eine Diskothek lebt davon, dass man sich untereinander näher kommt, neue Leute kennen lernt, tanzt, etwas trinkt und einfach nur Spaß hat. Das alles ist schlecht in Einklang zu bringen mit Mindestabstand, Mund-Nasen-Tuch oder Schutzvisieren zwischen Barpersonal und den Gästen“, erklärt er. Metzler verlangt von der Politik, dass es zumindest eine Perspektive für die Event-Branche gibt. „Wahrscheinlich haben wir einfach keine Lobby im Bundestag oder anderen politischen Gremien“, sagt er. Der Diskobetreiber hofft so schnell wie es geht auf einen Neustart. Die letzte Party war Anfang März –seit vier Monaten ist sprichwörtlich Totentanz.

Dirk Metzler betreibt den Hühnerstal in Zinnowitz. Seit Anfang März ist die Tanzfläche leer, die Boxen verstummt. Quelle: Hannes Ewert

20-Jähriges Bestehen im September

Eigentlich hat sich Metzler schon auf den September gefreut, denn der Hühnerstall hätte sein 20-jähriges Bestehen gefeiert. „Damit hätten wir so viele Diskotheken im Land überlebt. Sei es hier auf der Insel Usedom, in Greifswald, dem Umland oder noch weiter weg. Das wäre wirklich sehr sehr schade, wenn die Disko aufgrund der Pandemie schließen muss“, sagt er. Er hofft inständig, dass es eine Lösung gibt, denn die finanziellen Mittel sind längst aufgebracht. „Was denken die denn, wieviel Geld wir auf den Konten haben, von denen wir ewig leben können? Die Politik muss uns helfen“, sagt er.

Sofort-Hilfen für den Hühnerstall

Der Hühnerstall-Betreiber beantragte kurz nach Beginn der Pandemie finanzielle Sofort-Hilfen und bekam diese auch. „Das Geld deckt aber nur 80 Prozent der Kosten, die wir haben. Die anderen 20 Prozent müssen auch irgendwo aufgetrieben werden. Und bei Null Euro Einnahmen weiß ich nicht, woher das Geld kommen soll. Derzeit läuft eine Insolvenz auf Raten.“ Nicht nur Dirk Metzler ist finanziell abhängig vom Hühnerstall. „Hinzu kommen die Barkeeper, Türsteher, die Reinigungskräfte, die DJs und so weiter. Bei mir sind es rund 15 Leute, die regelmäßig arbeiten. Einige DJ können durch die Corona-Pandemie Hartz 4 beantragen, denn sie haben ja auch keine Einnahmen.“

Der Hühnerstall in Zinnowitz wird im September 20 Jahre alt. Ob es eine Party gibt, ist noch völlig ungewiss. Quelle: Hannes Ewert

Heute weniger Partyleute, dafür mehr Familien

Normalerweise hätte der Hühnerstall in den Sommermonaten bis zu drei Mal in der Woche seine Pforten für die Gäste geöffnet. „Bis vor ein paar Jahren hatten wir noch vier Mal in der Woche auf, aber das rechnet sich nicht mehr. Heute kommen mehr die Familien in den Urlaub nach Usedom, weniger die jungen Partygänger“, betont er.

Die vergangenen Monate nutzte Metzler, um kleinere Reparaturarbeiten im Innenbereich der Diskothek vorzunehmen. „Der gesamte Komplex soll ja umgebaut werden. Deshalb lohnen sich jetzt größere Umbaumaßnahmen nicht. Außerdem müssen wir das Geld zusammenhalten, denn wir haben keine Perspektive“, sagt er.

Seebrücke Ahlbeck : Seit März keine Ü-30-Partys mehr

Ein ähnliches Bild zeichnet sich auf der Seebrücke in Ahlbeck ab. Dort, wo zwischen Herbst und Frühjahr regelmäßig Ü-30-Partys gefeiert werden, steht heute noch kein Partytermin im Kalender. „Die Kulturszene wurde durch die Corona-Pandemie zuerst ausgerottet“, bringt es Matthias Koch auf den Punkt, der dort für die Veranstaltungen zuständig ist. „Wir werden wohl auch die letzte Branche sein, die wieder ans Netz geht. Denn eine Party mit Sicherheitsabstand, Masken und strengen Hygiene-Regeln ist beim Tanzen kaum vorstellbar“, erklärt er. Anders sieht die Situation aus, wenn eine Familie einen Geburtstag oder eine Hochzeit feiert. „Dann ist die Familie unter sich und es darf getanzt werden.“

Die Ahlbecker Seebrücke wurde am 22. Juni in rotes Licht getaucht. Deutschlandweit machte so die Eventbranche auf die dramtatische Situation aufmerksam. Quelle: Dietmar Pühler

Von Woche zu Woche denken

Jeden Tag beschäftigt er sich mit den neuen Auflagen. „Wir können nur von Woche zu Woche denken –anders geht es nicht.“ Sollten die Lockerungen in der Event-Branche Partys doch noch schneller in Kraft treten als bislang angenommen, könne er innerhalb kürzester Zeit eine Party organisieren. „Am Strand gibt es Vermieter, die spielen leichte Chill-Out-Musik –mehr geht nicht. Die Menschen dürfen sich ja nicht zu nahe kommen.“

Lesen Sie auch:

Das können Besucher trotz Corona auf Usedom machen

Night of Lights: Ahlbeck und Wolgast sehen Rot

Von Hannes Ewert