So sehr freuen sich die Heine-Schüler aus Karlshagen über den neuen Bolzplatz

Karlshagen

Zwei Monate haben die Grund- und Realschüler der Heinrich-Heine Schule in Karlshagen jeden Tag den Baufortschritt ihres neuen Bolzplatzes gesehen. Am Freitag, kurz vor der feierlichen Zeugnisübergabe, kamen die Grundschüler auf den Schulhof, um die Anlage in Betrieb zu nehmen. Wie Mario Rempfer, Vorsitzender des Schulvereins, berichtet, kostet die Anlage rund 30 000 Euro und ist nur dank der großzügigen Unterstützung der Sponsoren zustande gekommen.

Die Schüler schmückten den Bolzplatz zunächst mit bunten Luftballons. Anschließend wurde Fußball gespielt. Quelle: Hannes Ewert

„Wir hatten Unterstützung durch die Sparkasse Vorpommern, die Energie Vorpommern oder auch durch den Vorpommern-Fond“, berichtet er. „Dieser Bolzplatz ist dazu da, dass sich die Jungen und Mädchen in der Schulhofpause darauf vergnügen und austoben können“, erklärt er.

Sie hängten ihre Luftballons am Tor auf: Joel, Winny (beide 2. Klasse) sowie Tyres aus der 1. Klasse, v.l.). Quelle: Hannes Ewert

Vorher war an gleicher Stelle ein abgespielter Rasenplatz, welcher in der Form nicht mehr schön aussah. „Wir haben uns im Schulvereinen einen Kopf gemacht und Ideen gesammelt. Mich freut es, dass die Schüler daran so viel Spaß haben“, sagt er.

Von Hannes Ewert