So soll der neue Bansiner Rettungsturm aussehen

Bansin

Der neue Hauptrettungsturm nahe des „Haus des Gastes“ in Bansin soll nun am Strand in Höhe der Pension „An der See“ errichtet werden. Ursprünglich sollte der Turm auf der Düne errichtet werden. Laut Heringsdorfs Kurdirektor Thomas Heilmann ist das der Wunsch des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt (StALU) gewesen. Der Bauantrag soll noch in diesem Monat eingereicht und zeitnah der Förderantrag gestellt werden.

Der barrierefreie Neubau muss nun auf Pfählen gegründet werden. „Vorteil dieser Variante ist, dass durch die Wasserwacht der unter dem Turm befindliche Bereich, der mit mobilen Zaunelementen gesichert wird, für die Lagerung von Technik genutzt werden kann“, so Heilmann. Die geschätzten Baukosten sollen bei rund 400 000 Euro liegen.

Von Henrik Nitzsche