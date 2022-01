So soll die Insel Usedom für Einheimische erlebbarer werden

Koserow

Monatelange Hotel- und Restaurantschließungen, in großen Teilen Kurzarbeit und viele Arbeitnehmer verließen wegen der Unsicherheiten die Branche. Der Tourismus hatte es weltweit in den vergangenen zwei Jahren aufgrund der Corona-Pandemie nicht leicht. Eine Bestandsaufnahme und den Blick nach vorn gab es am Dienstag beim jährlichen Partnertag der Usedom Tourismus GmbH. Auf digitaler Ebene kamen Vertreter verschiedener Fachgruppen zusammen, um über die Herausforderungen der Branche – speziell auf der Insel Usedom – zu reden.

Tourismus ist wesentlicher Wirtschaftsfaktor auf der Insel

„Auf dem Partnertag wurde wieder mal deutlich, dass der Tourismus der wesentliche Wirtschaftsfaktor auf der Insel Usedom ist und er kann deshalb nicht komplett alleine betrachtet werden – der Tourismus ist nämlich in den Lebens- und Naturraum der Insel eingebettet. Für die Zukunft sollte es heißen, dass es nicht immer um „ein Mehr an Gästen“ gehen darf, sondern verstärkt auf ein Miteinander zwischen allen Gruppen geachtet werden sollte. Gemeint ist ein Miteinander zwischen Urlaubern, den Einheimischen und den Arbeitnehmern“, sagt UTG-Chef Michael Steuer nach dem Partnertag gegenüber der OZ. Seiner Meinung nach sollte es ein Umdenken gehen. „Der Tourismus ist weiterhin prägend für die gesamte Insel.“

Qualität, Personal und Mobilität sind Herausforderungen

Michael Steuer betont, dass die Urlaubsinsel nachfrageseitig ein gut gebuchtes Reiseziel für alle Altersgruppen ist, aber es auf der Angebotsseite noch viele Herausforderungen gibt. „Die Kernthemen sind die Qualität, die Akquise von Personal und natürlich die Mobilität aller Menschen. Kurz- und mittelfristig müssen diese Probleme angegangen werden, um weiter wettbewerbsfähig gegenüber anderen Destinationen zu bleiben“, erklärt er.

Einige Menschen nutzten am Dienstag das schöne Wetter für einen ausgiebigen Strandspaziergang – so wie hier in Zinnowitz. Quelle: Stefan Sauer/dpa

Gäste erwarten bei höheren Preisen mehr Qualität

Der UTG-Chef spricht auch das aktuelle Preisniveau auf der Insel an. Wie die OZ kürzlich berichtete, sind die Preise im Hotel- und Gaststättenbereich in vielen Teilen drastisch gestiegen – durch Inflation, höhere Baupreise, aber auch durch allgemein gestiegene Energiekosten. „An die gestiegenen Preise knüpfen die Gäste natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung und die sollte auch vor Ort erfüllt werden. Und in der Hinsicht haben wir noch einige Hausaufgaben auf dem Tisch.“ Ein Umdenken sollte auch dahingehend geschehen, dass die Insel nicht nur für Urlauber da ist, sondern auch für Menschen, die hier wohnen und arbeiten. „Jetzt ist das Momentum für die Veränderung. Wir brauchen Mut für die Veränderung – die Zeit ist reif.“

Authentische und naturnahe Erlebnisse

Es stellte sich während des Partnertages heraus, dass es authentische und naturnahe Angebote braucht, um die Insel von ihrer besten Seite zu zeigen. „Die Insel Usedom ist kein Disneyland, sondern ein Naturraum für sanften Tourismus. Es beginnt bei romantischen Fahrten auf einem Segelboot und endet im Besuch in einem Museum. Die Insel hat eine Fülle von Angeboten – auch in der Kulinarik.“

Noch besser möchte die Usedom Tourismus GmbH in diesem Jahr herausarbeiten, dass die Einheimischen durch den Tourismus einen Mehrwert in ihrem täglichen Leben erleben. „Es gibt eine Vielzahl von Restaurants und Erlebnisangeboten, die ohne den Tourismus nicht existieren würden. Neu ist für den Inselbewohner, dass auf politischer Ebene die gegenseitige Anerkennung der Kurkarte beschlossen wurde. Für den Einheimischen hat das natürlich auch Vorteile – langfristig gesehen sollen sowohl der Einheimische als auch Gäste mit ihrer Kurkarte den öffentlichen Personennahverkehr nutzen können.

Eine Willkommens-Offensive gab es zum Tourismus-Neustart im Frühsommer. Quelle: UTG

Optimismus für das Jahr 2022

Optimistisch blicken die Touristiker in das Jahr 2022. „Einige Wissenschaftler meinen, dass durch die Omikron-Variante die Corona-Pandemie auslaufen könnte – das macht uns allen Mut. Hinzu kommt die Tatsache, dass das Virus in den Sommermonaten erfahrungsgemäß keine wesentliche Rolle mehr im öffentlichen Leben spielt. Die touristischen Kollegen in den Skigebieten haben dahingehend gerade mehr Probleme“, so Steuer.

Werbeoffensive mit Fischbrötchen-Foodtruck in Mitteldeutschland

Neu soll in diesem Jahr wieder die persönliche Begegnung mit dem Gast werden. „In den vergangenen beiden Jahren fielen sowohl große Treffen als auch Tourismusmessen komplett weg oder waren nur digital. Dieses Jahr möchten wir direkt in die Quellmärkte vordringen, mit großen Video- und Fotoausstellungen die künftigen Gäste ansprechen. Sehr gutes Foto- und Videomaterial haben wir durch die Sunspot-Awards bekommen.“ Denkbar ist so unter anderem, dass ein Team in der Dresdener Innenstadt steht und mit einem Foodtruck auf sich aufmerksam macht. „Da können die Gäste die Insel fühlen, riechen und schmecken“, so Steuer.

Von Hannes Ewert