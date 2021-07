So soll die Kultur im Landkreis V-G nach Corona wieder Schwung bekommen

Zinnowitz

Mit der 0:2-Niederlage der Deutschen Fußballnationalmannschaft gegen die Engländer platzte der Traum vom Sommermärchen. „Wir nehmen allerdings gerne den Ball auf und machen in Zinnowitz unser eigenes Märchen – nämlich ein Märchen- und Sagenzentrum“, sagt Wolfgang Bordel scherzhaft, Vorsitzender der Vorpommerschen Kulturfabrik.

Am Mittwoch stellte er zusammen mit Landrat Michael Sack (CDU) und Intendant Martin Schneider den „Kultursommer 2021“ vor. Um Künstlern wieder Auftrittsmöglichkeiten zu geben und der Kultur- und Veranstaltungsbranche eine Perspektive zu eröffnen, lobte die Kulturstiftung des Bundes kurzfristig das Förderprogramm Kultursommer 2021 aus. Der Landkreis erhielt dafür den Zuschlag. Nun gilt es, innerhalb kürzester Zeit, ein Programm auf die Beine zu stellen.

„Wir wollen die Kultur im Landkreis nach vorne tragen“, so Landrat Michael Sack. Durch die Corona-Einschränkungen saßen etliche Künstler zu Hause und konnten ihre Kunst nicht zum Publikum bringen.

„Wir würden gerne ein Märchen- und Sagenzentrum hier in Zinnowitz aufbauen“, erklärt Wolfgang Bordel. Dies soll im Eingangsbereich der Vineta-Bühne aufgebaut werden und damit Rechnung tragen, dass „Die Vielfalt des Sagenerzählens in Mecklenburg-Vorpommern“ durch die Deutsche UNESCO-Kommission ins Register Guter Praxisbeispiele des Immateriellen Kulturerbes (IKE) aufgenommen wurde.

Alle Künstler aus MV, die sich mit Märchen und Sagen beschäftigen, können sich nun bei der Vorpommerschen Landesbühne melden, um eine Bühne für ihre Kunst zu bekommen. Die Landesbühne hat auch schon Projekte am laufen – unter anderem ein Puppentheater.

„Wir suchen nicht nur Künstler, sondern auch Veranstaltungsstätten, wo Kultur stattfinden kann – auch in kleinen Dörfern und kleinen Städten. Die Vorführungen sind für die Besucher kostenlos – der Landkreis übernimmt das Honorar. Wir denken, dass wir den Kulturbetrieb so wieder in Schwung bringen. Die Leute dursten wieder nach Kultur“, erklärt Martin Schneider. „Unser Anspruch ist, dass wir eine Bewegung zum Märchenerzählen kriegen. Hier werden Räumlichkeiten geschaffen.“

Bewerbungen werden ab sofort unter m.hunold@vorpommersche-kulturfabrik.de entgegen genommen.

Von Hannes Ewert