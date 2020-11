So soll die neue Dauerausstellung im Peenemünder Kraftwerk werden

Peenemünde

Über sechs Millionen Besucher haben die Dauerausstellung im Historisch-Technischen Museum (HTM) in Peenemünde bereits besucht. Sie kennen den Nachbau einer V2-Rakete und die beiden originalen Werkbahnen der ehemaligen Heeresversuchsanstalt im Außenbereich. Und verbinden die Ausstellung hinter den Mauern des Kraftwerks mit Rüstungsanlagen, Marschflugkörpern, Zwangsarbeit und die Geschichte von Raketeningenieur Wernher von Braun.

„Die Ausstellung ist im Gedächtnis präsent. Nun erwarten die Besucher auch mal was Neues. Deshalb planen wir eine neue Dauerausstellung “, sagt HTM-Geschäftsführer Michael Gericke. Die aktuelle Schau stamme aus dem Jahr 2000. „Da haben wir uns auf den wissenschaftlichen Stand von 1995 bis 2000 gestützt. Hinter uns liegen 20 Jahre Forschungsarbeit. Wir sind aktueller, die Sicht auf bestimmte Dinge ändert sich auch“, sagt Gericke.

Anzeige

Das HTM verbindet man mit dem weltweit ersten Start einer Rakete in den Weltraum. Am 3. Oktober 1942 erreicht die A4-Rakete bei einem Testflug in Peenemünde eine Geschwindigkeit von 4824 Kilometern pro Stunde und eine Gipfelhöhe von 84,5 Kilometern. Die A4 (auch V2 genannt) gilt damit als Vorläufer aller militärischen und zivilen Trägerraketen – Fluch und Segen der Technik. Eine zwiespältige Entwicklung, mit der sich das Museum seit 1991 auseinandersetzt.

Vom Thema Rakete entfernen

Das soll in der neuen Dauerausstellung weiter präsent sein, „wir wollen uns aber von dem Thema Rakete entfernen und mehr den Ort und seine Geschichte in den Fokus rücken. Sich nur auf die neun Jahre Versuchsanstalt der Nationalsozialisten zu konzentrieren ist zu wenig“, so Gericke.

Wie die Etagen im Schalthausanbau des Peenemünder Kraftwerks gestaltet werden, stehe grob fest. Ein Bereich soll sich mit der Ortsgeschichte sowie dem Aufstieg, Nutzung und Niedergang der Versuchsanstalten beschäftigen. „Ein weiteres Kapitel wird sich mit der technischen Kontinuität auseinandersetzen. Was ist aus der Entwicklung in Peenemünde und dem Personal geworden? Eine Rolle spielen wird der Übergang zur weiteren militärischen Nutzung nach 1945 bis in die Gegenwart“, so der HTM-Chef. Einige Exponate der jetzigen Schau sollen in die neue Erzählweise der Geschichte eingefügt werden.

HTM-Chef Michael Gericke zeigt auf ein Relief mit der Gliederung der Versuchsanstalten. Quelle: Henrik Nitzsche

Viel mehr als bislang wird es um die Menschen gehen, die in Peenemünde gelebt und gearbeitet haben. Über 80 Biografien und Zeitzeugenberichte wurden aufbereitet. „Das sind Wissenschaftler, Techniker, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge“, sagt Gericke, der neben der Technik der Sozialgeschichte mehr Platz einräumen will.

28 Sonderausstellungen in zehn Jahren

Vieles, was in den 28 Sonderausstellungen in den vergangenen zehn Jahren gezeigt wurde, wird sich in der neuen Dauerausstellung wiederfinden. Modern soll sie sein, aber nicht „überdigitalisiert“, so Gericke. Es wird eine Mischung werden aus Großobjekten, Bodenfunden, Modellen, textlichen und bildlichen Dokumenten sowie passiven und interaktiven Medienstationen.

Bei der Gestaltung der neuen Dauerausstellung spiele der Denkmalschutz eine gewichtige Rolle. Die Gebäude sind wichtige Exponate des Museums. „Wir müssen die Räume der Ausstellung anpassen“, so Gericke. Für die notwendigen Sanierungsmaßnahmen gebe der Bund fünf Millionen Euro. „Für die Gestaltung der neuen Dauerausstellung bekommen wir vom Land weitere fünf Millionen Euro. Die Baumaßnahmen werden nach dem europäischen Vergaberecht ausgeschrieben. Das ist ein kompliziertes Prozedere“, sagt Gericke, der sich deshalb auf einen Eröffnungstermin des „neuen“ HTM nicht festlegen will.

Ein Museumscafé im Kraftwerk

„Ich hoffe, dass wir im ersten Quartal 2021 die Leistungsbeschreibung vorliegen haben, um das Bewerbungsverfahren starten zu können. Mit der Ausschreibung für die Sanierung rechne ich im dritten Quartal.“ Der Umbau erfolge bei laufendem Betrieb. Begonnen werden soll in der oberen Etage, die aktuell für Sonderausstellungen genutzt wird. „Von da arbeiten wir uns Etage für Etage nach unten“, so der Geschäftsführer.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand.

Zu neuen Inhalten kommt auch neuer Service: Das Parksystem am Museum soll einfacher gestaltet werden. Und ein Wunsch der Besucher endlich umgesetzt – im Trafoanbau des Kraftwerks wird ein Museumscafé mit Terrasse zum Innenhof eröffnet. „Auch das macht den Erlebniswert aus“, findet Gericke.

Dass das Museum bis Ende Oktober trotz des Lockdowns im Frühjahr und der erneuten coronabedingten Schließung knapp 120 000 Besucher hatte, wertet der HTM-Chef als Erfolg. „In diesem Jahr fehlten uns besonders die polnischen Tagestouristen. Reisegruppen und Schulklassen kamen auch nicht. Wir sind dennoch zufrieden.“

Lesen Sie auch

Von Henrik Nitzsche