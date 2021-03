So soll die neue Usedomer Vineta-Kulisse aussehen

Zinnowitz/Anklam

Vineta in Kleinformat gibt es schon mal. Gesine Ullmann, Bühnen- und Kostümbilderin der diesjährigen Vineta-Geschichte „Traum ohne Wirklichkeit“, hat das von ihr entworfene Bühnenbild an die Theaterwerkstätten der Vorpommerschen Landesbühne in Anklam übergeben. Dort soll das Modell für die große Bühne in Zinnowitz umgesetzt werden. Die Premiere ist am 26. Juni geplant.

In Vineta wird 2021 eine Show von den Bewohnern vorbereitet. Sie soll Geschichte der Stadt erzählen, allerdings auf dünner historischer Basis und reißerisch. Es sollen doch möglichst viele zahlende Gäste kommen. Klar, dass nicht alle Vineter mit dieser Sicht auf ihre Vergangenheit einverstanden sind und die hinzukommenden Wasserfrauen, Halbgötter, das Einhorn und Konsul Warin sowieso nicht.

Doch das ist Sache des Autors und Regisseur Wolfgang Bordel. Mit ihm hat Gesine Ullmann eng zusammen gearbeitet, ein gutes halbes Jahr dauert die konkrete Vorbereitung, einschließlich der Kostüm-Ideen. Die Tagträumer und Nachtschwärmer sind entsprechend hell und dunkel kostümiert, einige vinetische Schauspieler strahlen, wie Sonnengötter.

Die Fabelwesen, wie Warin und das Einhorn behalten ihre angestammte „natürliche“ Gestalt. Vor einem Jahr war das Bühnenbild schon fertig, doch es kam bekanntlich nicht zur Ausführung. Gesine Ullmann hatte damals seherische Fähigkeiten, in dem sie zusätzliche Auftrittsmöglichkeiten für die Schauspieler schuf. Das wird sich unter Corona-Bedingungen als nützlich erweisen.

Neu ist der Gang oberhalb der Bühne, der im vergangenen Frühjahr fertiggestellt wurde. Er wird mit einer großen Graffito-Leiste verziert sein. Und Dar, der sprechende Wunderbaum, wird sein letztes Jahr haben und auf spektakuläre Weise sein Leben aushauchen. Dass ist auch für Gesine Ullmann ein wenig traurig – schließlich ist er ihr Geschöpf. Vor drei Vineta-Inszenierungen gab sie ihr Debüt als Ausstatterin des Usedomer Open Airs. Aber schon seit 2009 arbeitet sie regelmäßig für die Vorpommersche Landesbühne.

Bleibt die Frage: Wird es 2021 den „Traum ohne Wirklichkeit“ wirklich geben? Die Landesbühne ist willens und vorbereitet. Wenn, dann wird auf jeden Fall vier Mal in der Woche gespielt.

Von Martina Krüger