So sollen Taxifahrer auf der Insel Usedom Enkeltricks verhindern

Heringsdorf

Ein altes Rentnerehepaar bekommt unverhofft einen Anruf: ihre Enkelin ist am Telefon. Die Story: Am frühen Morgen hatte sie einen schweren Autounfall. Der Wagen ist Schrott und sie ist dringend auf Geld angewiesen, um sich von A nach B zu bewegen. Ihre Großeltern sind die allerletzte Rettung. Sie würde auch jemanden vorbeischicken, der das Geld abholt. Alles kein Problem, Hauptsache sie hat das Geld für ein neues Auto. Das Perfide: Die Geschichte ist komplett ausgedacht, und zwar von Kriminellen. Oft sitzen diese im Ausland und rufen von dort ihre Opfer in Deutschland an. In der Türkei gibt es ein komplettes Netzwerk, welches den ganzen Tag nichts anderes macht, außer Leute zu betrügen. Die Polizei in Deutschland ist fast machtlos. Sie kann jedoch eines tun: Aufklären.

Millionenschaden durch Trickbetrug

Im Jahr 2018 entstand durch Trickbetrüger dieser Art in Deutschland ein Schaden in Höhe von 50 Millionen Euro, rund 41 000 Fälle wurden angezeigt. In Mecklenburg-Vorpommern wurden rund 1000 Fälle bei der Polizei offiziell bekannt. Aus Scham dürfte die Dunkelziffer weitaus höher sein. Die Anzahl der Straftaten stieg in den vergangenen Jahren kontinuierlich an. Auch wenn die Polizei in Funk, Medien und Fernsehen ständig auf dieses Problem aufmerksam macht: Es gibt immer wieder Bürger, die leider auf diesen Betrug hereinfallen. Erst im September 2019 wurde ein 90 Jahre altes Ehepaar um 6000 Euro erleichtert. Ihnen wurde mitgeteilt, dass sie eine größere Summe gewonnen hätten. „Nachdem die Geschädigten darauf eingingen, gelang es den Betrügern durch ständig neue Einwände, die Senioren immer wieder dazu zu bringen, Geld auf ausländische Konten zu überweisen. So mussten Anwaltskosten, Gebühren und der Geldtransfer aus China beglichen werden, bei der Überweisung sei etwas schiefgelaufen und schließlich musste die Umsatzsteuer bezahlt werden“, so die Polizei. Erst der Mitarbeiterin einer Bank in Zinnowitz fielen die ominösen Geschäfte auf und sie informierte die Polizei.

Taxifahrer sollen wachsam sein

Eine Berufsgruppe, die unmittelbar in den Betrug hineingezogen werden kann, sind Taxifahrer. Entweder sie bringen die Geschädigten zur Bank oder sie sind ungewollt der Kurier des Geldes. „Wir möchten für das Thema sensibilisieren. Wenn es irgendwie Ungereimtheiten gibt, dann sollen bitte die Taxifahrer die Polizei informieren“, so Präventionsberater Silvio Gückstock. Der Polizeihauptkommissar zeigte anhand von Zahlen, wie dramatisch die Situation ist. Oft sind es fünfstellige Beträge, die erbeutet werden.

Polizei warnt vor Haustürgeschäften

Gückstock warnte davor, sogenannte Haustürgeschäfte abzuschließen. „Auf einmal kommen Leute, die unbedingt die Regenrinnen säubern, eine Dachreinigung vornehmen oder die Einfahrt kehren wollen. „Auf einmal wird die Rechnung immer höher. Das ist nicht seriös“, sagt er. Er betont nochmals, dass weder die Polizei, noch die Staatsanwaltschaft oder eine andere staatliche Behörde am Telefon nach den Vermögensverhältnissen oder den Kontodaten fragen würde. „Es gibt leider immer wieder Fälle, bei denen sich Kriminelle als Polizisten ausgeben. Die Zahl der Fälle steigt“, erklärt er.

Sparkasse vereitelt vier Fälle

Daniela Ehresmann, Gebietsleiterin der Sparkasse Vorpommern, berichtet, dass ihre Kollegen bereits vier Betrugsfälle in ihrem Verbreitungsgebiet verhindern konnten. „Mit der Zeit kennen wir unsere Kunden. Wenn auf einmal jemand eine verdächtig hohe Summe abholt, wird man hellhörig“, erklärt sie. „Der sogenannte Enkeltrick zieht sich durch alle Bildungsschichten. Manchmal muss man sich fragen, warum die Rentner auf einmal 15 000 Euro brauchen, wenn sie für gewöhnlich sehr kleine Beträge abheben“, sagt sie. In manchen Fällen sei „das Kind aber schon längst in den Brunnen gefallen“, so Ehresmann. Die Rentner hätten dann schon viel Geld verloren.

Von Hannes Ewert