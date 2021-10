So sollen Usedoms Verkehrsprobleme gelöst werden

Zinnowitz

Die Verkehrsentwicklung auf der Insel Usedom steht bereits seit vielen Jahren im Fokus öffentlicher Diskussionen. Die bisherigen Aktivitäten konnten die Situation jedoch nur punktuell verbessern. Nun wird befürchtet, dass weiter steigende Gästezählen auf deutscher Seite und der im Bau befindliche Swinetunnel auf der polnischen Seite die bestehenden Verkehrsprobleme weiter verschärfen.

Der Regionale Planungsverband Vorpommern hatte sich daher zum Ziel gesetzt, ein ganzheitliches Raumentwicklungskonzept für die Insel Usedom zu erarbeiten. Im Fokus des Konzepts stehen Mobilitätslösungen, die sowohl die Anforderungen der einheimischen Bevölkerung als auch der Gäste und Besucher von Usedom einbeziehen.

Nach einer Bestandsaufnahme, einem Stärken-Schwächen-Profil sowie einer Analyse von Chancen und Herausforderungen ging es im Frühjahr dieses Jahres in vier Zukunftskonferenzen darum, Handlungsoptionen aufzuzeigen und ein Leitbild für die künftige Entwicklung zu erstellen. Jetzt ist das Konzept fast fertig und wird in einem öffentlichen Auswerteforum vorgestellt. Erste, schnell umzusetzende Maßnahmen werden präsentiert und weitere Anregungen aufgenommen.

Das Forum findet am 11. Oktober von 16 bis 19 Uhr im gelben Theater „Blechbüchse“ in Zinnowitz statt. Einlass ab eine Stunde vorher. Für Essen vor Ort ist gesorgt. Es gilt die 3G-Regel. Das Schnelltestergebnis darf nicht älter als 24 Stunden sein. Anmeldungen sind aufgrund der begrenzten Platzanzahl zwingend notwendig. Anmeldung bis spätestens zum 8. Oktober 12 Uhr per Mail unter dorit.hahn@afrlvp.mv-regierung.de oder telefonisch unter 03834-514939-40 mit Angabe des vollständigen Namens und der Adresse bzw. E-Mailadresse.

Von Cornelia Meerkatz