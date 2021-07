So stehen die Chancen auf einen spontanen Urlaub auf Usedom

Koserow

An regnerischen Tagen sind die Straßen voll, an heißen Tagen herrscht an den Stränden reges Treiben und abends sind im Restaurant kaum noch Plätze frei. Mitunter muss man lange warten, bis das Essen auf dem Tisch landet. Dies sind eindeutige Zeichen, dass die Insel Usedom so gut wie voll ausgelastet ist. Nach dem siebenmonatigen Corona-Lockdown ist es Balsam für die Usedomer Seele, endlich wieder an Normalbetrieb zu glauben. Hält die gute Buchungslage bis in den Herbst an?

Kleinere Lücken sind noch frei

Michael Raffelt, Vorsitzender des Hotelverbandes Insel Usedom, erklärt, dass es derzeit sehr schwierig ist, noch ein freies Bett zu bekommen. „Es gibt noch ein paar Lücken, aber das ist nicht einfach für die Gäste. Oft müssen sich die Gäste nach den freien Plätzen der Anbieter richten“, sagt er. Es gibt auch Ferienwohnungsvermittler, die in der aktuellen Lage gar nicht mehr an Kurzreisende vermitteln können, weil ihnen schlichtweg das Personal fehlt, um die Quartiere in den kurzen Abständen zu reinigen.

„Inlandstourismus ist sicherer“

Aufgrund der Corona-Situation im Ausland – unter anderem wurden die Niederlande, Griechenland und Teile Dänemarks wieder als Corona-Risikogebiete eingestuft – hat die Nachfrage im Inland wieder zugenommen. „Der Inlandstourismus profitiert davon und die Gäste überlegen sich, ob sie lieber an die Ostsee fahren oder ins Ausland unter einigen Bedingungen“, so Raffelt. Dazu zählen unter anderem Quarantänebedingungen. „Die Situation ändert sich manchmal über Nacht. Wir leben in einer extrem kurzlebigen Zeit und die Nachricht von gestern ist heute schon überholt“, sagt er.

Gute Auslastung bis in den Oktober hinein erwartet

Hotelier Michael Raffelt glaubt, dass es bis in den späten September, ja sogar bis weit in den Oktober hinein, voll auf der Insel Usedom werden kann. „Die Vorbuchungslage spricht eine gute Sprache. Dünn sieht es noch im Oktober aus, aber das liegt daran, dass die Urlauber nur buchen, wenn die Reiseziele sicher sind“, erklärt er. „Im Mai und Juni gab es ein sicheres Reiseziel: Schleswig-Holstein. Dies hat leider dazu geführt, dass viele MV-Urlauber ins Nachbarbundesland abgewandert sind.“

Restaurants platzen aus allen Nähten

Doch es gibt für Raffelt noch ein viel gravierenderes Problem. „Die Anzahl der Unterkünfte hat in den vergangenen Jahren derart zugenommen, dass es gar nicht mehr ausreichend Möglichkeiten gibt, am Abend essen zu gehen. Die Anzahl der Restaurants hat in den vergangenen Jahren nicht zugenommen“, sagt er. Er selbst habe von Kollegen aus Kühlungsborn gehört, dass die Gäste dort drei bis vier Tage im Voraus buchen müssen, damit sie einen vernünftigen Platz bekommen. In Koserow helfe man sich aus, in dem man Gäste zum nächsten Restaurant schickt, falls dies noch Plätze frei hat.

Personalmangel an fast allen Ecken

Hinzu kommen die akuten Personalprobleme in der Branche. „Es gibt Unternehmen, die haben ein Drittel ihres Personals verloren. Das heißt, dass an manchen Tagen der Herd kalt bleiben muss, weil das Personal auch Ruhetage braucht“, erklärt er. Die Corona-Krise hätte die Personalsituation noch verschlimmert, denn zehn Prozent der Angestellten hätten der gesamten Hotel- und Gastrobranche den Rücken gekehrt, weil ihnen die Perspektiven im Lockdown zu aussichtslos waren.

Juni lief noch verhalten an

„Aufgrund der späten Perspektive zur Wiederöffnung des Tourismus zum 14. Juni und der kurzfristig beschlossenen vorzeitigen Öffnung zum 4. Juni liefen die Buchungen für den Monat Juni eher verhalten an“, schätzt Michael Steuer, Chef der Usedom Tourismus GmbH, die Lage ein. Viele Gäste hatten ihre Reise zu diesem Zeitpunkt bereits umgebucht, verkürzt oder sogar storniert und sich alternativ für andere Urlaubsziele entschieden.

Buchungen für Juli und August sehr gut

Mitte Juni trafen dann viele Buchungen für die Monate Juli und August ein. „Aus diesem Grund ist der Buchungsstand für diese zwei Monate gut. Dem ist hinzuzufügen, dass seit Mitte Juli alle Bundesländer zeitgleich Ferien haben.“ Der Vorbuchungsstand für den Monat September ist höher als im September des vergangenen Jahres. „Nichtsdestotrotz ist zu betonen, dass es für jegliche Zeiträume noch immer freie Kapazitäten für Kurzentschlossene gibt.“

UTG heißt alle Urlauber herzliche willkommen

Der Monat September bietet sich beispielsweise hervorragend für Reisende an, die einen milden Spätsommer nach den Sommerferien auf der Insel genießen möchten. „Auf den Tourismus insgesamt sind wir mit unseren umfangreichen Hygiene- und Sicherheitskonzepten sehr gut vorbereitet und freuen uns darauf, Gäste auf unserer wunderschönen Insel willkommen heißen zu dürfen.“

Von Hannes Ewert