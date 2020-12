Nach dem Hinweis eines Anwohners rückte die Polizei in der Nacht zu Dienstag in der Clara-Zetkin-Straße in Wolgast an. Offenbar lud eine 17-Jährige zur Geburtstagsfeier ein. Die Feiernden bekommen jetzt Post von den Behörden. Die Polizei erklärt, wie hoch die Rechnung werden kann.