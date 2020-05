So verlief der erste Tag bei den Rettungsschwimmern auf Usedom

Ahlbeck

Die Sonne strahlt, das Wasser hat eine Temperatur von 10 Grad Celsius und ein leichter Frühlingswind weht über den Ostseestrand von Ahlbeck. Immer wieder wechseln sich Wolken und Sonne ab. Eigentlich perfekte Bedingungen, um vorsichtig mit der Badesaison zu beginnen. Wenn da nicht die weltweite Corona-Pandemie wäre . . . In diesem Jahr ist auch bei den Rettungsschwimmern zwischen Karlshagen und Ahlbeck alles anders. Ein Jetski, ein Quad, ein Boot und vier Rettungsschwimmer sorgen seit Freitagmorgen dafür, dass die wenigen Badegäste in den Kaiserbädern abgesichert baden gehen können. Mit einer Minimalbesetzung startete die DRK-Wasserwacht in die diesjährige Saison auf dem Rettungsturm in Ahlbeck. „Bislang ist am Strand und im Wasser für uns noch nichts zu tun. Quasi Totentanz“, sagt Wachleiter Sebastian Antczak und bringt die Sache auf den Punkt.

Hauptamtliche Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes haben die Wachtürme an den Stränden der Kaiserbäder Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin seit Freitag besetzt, teilte der Rettungsdienstleiter im DRK-Kreisverband Ostvorpommern- Greifswald, Sven Hennings, mit. Zinnowitz und Karlshagen sollen am 15. Mai folgen. Auf ehrenamtliche Rettungsschwimmer wird im Mai noch verzichtet.

Anzeige

Weitere OZ+ Artikel

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Sebastian Antczak, Wachleiter und Rettungsschwimmer bei der DRK-Wasserwacht, steht am Strand von Ahlbeck. Auf der Insel Usedom startet die DRK-Wasserwacht am selben Tag wegen der Corona-Krise mit einer Notbesetzung in die Saison. Quelle: Stefan Sauer/dpa

Ausbildung statt Wachstunden

Es ist ein surreales Bild, welches sich derzeit an den Stränden der Insel Usedom abspielt. Dort, wo in dieser Jahreszeit eigentlich schon hunderte Strandkörbe stehen und sich etliche Sonnenhungrige über das erste Maiwochende erholen würden, steht Wachleiter Sebastian Antczak in Einsatzuniform ganz alleine am Strand. Weit und breit ist kein Strandkorb, kein Badegast oder auch ein Urlauber zu sehen. „Der erste Tag war nur von einem relativ hohen Medienaufkommen geprägt. Unter anderem waren zwei Fernsehteams und Fotografen da“, sagt er.

Sonne und Wolken wechselten sich zu Beginn der Rettungsschwimmersaison in Ahlbeck ab. Quelle: Stefan Sauer/dpa

Zu tun gibt es für ihn und seine Deutsch-Polnische Crew am Strand noch nichts. „Bislang haben wir nur den Turm in Ahlbeck geöffnet. Die Haupttürme in Heringsdorf und Bansin werden am Montag an den Start gehen, denn dort kann der Mindestabstand zwischen zwei Personen noch nicht eingehalten werden.

Auch in anderen Ostseebädern, in denen das Deutsche Rote Kreuz den Badebetrieb überwacht, geht die Saison Mitte Mai los, so in Rostock-Warnemünde, Markgrafenheide, Heiligendamm, Nienhagen und Zingst. Glowe auf Rügen startet erst Ende Juni. Die Zeiten würden gemeinsam mit den Kurdirektoren vereinbart, die die Wasserrettung beauftragen und die Wachgelder und Unterkünfte finanzieren, sagte Hennings.

Junge Leute laufen bei frühlingshaftem Wetter in die Ostsee. Quelle: dpa

Ausbildung an der Technik und Einhaltung der Hygienemaßnahmen

In Ahlbeck vertreiben sich die vier Rettungsschwimmer die Zeit mit Ausbildungsmaßnahmen und die Einweisungen in die neuen Hygienevorschriften. „Wir üben unter anderem mit dem Jetski und mit dem Boot“, so Antczak. Am ersten Tag mussten die Rettungsschwimmer noch keine Badegäste versorgen. „Sechs Leute haben wir gesehen, die ins Wasser gegangen sind. Es waren wohl alles Einheimische“, sagt er. Auch die Anzahl der Strandkörbe ist noch sehr überschaubar. „Nur ein Bruchteil der Strandkörbe, welche normalerweise hier stehen, sind schon am Strand.“ Antczak hofft, dass sich die Situation an den Stränden bald wieder normalisiert. Sollte der Tourismus allerdings in seiner gewohnten Form bis zum Sommer zugelassen werden, hat er ein ganz anderes Problem: Er braucht genügend Rettungsschwimmer, die täglich von 10 bis 18 Uhr auf den Türmen sitzen.

DLRG startet erst Mitte Mai in die Saison

Die Wasserrettung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG) in MV startet in Absprache mit den jeweiligen Badestellenbetreibern und Kurverwaltungen generell erst Mitte Mai - unabhängig von Corona. „Es gibt keinen Grund, den Saisonstart vorzuziehen“, sagte der Leiter des Zentralen Wasserrettungsdienstes Küste, Peter Sieman. Einige Verwaltungen hätten von sich aus den Beginn um ein bis zwei Wochen nach hinten verschoben. Vorläufig dürfen noch keine Touristen nach MV kommen. Nur Zweitwohnungsbesitzer und Dauercamper können einreisen.

DLRG warnt vor steigenden Ertrinkungszahlen

Der DLRG-Landesgeschäftsführer Renaldo Hocher warnte dennoch vor steigenden Ertrinkungszahlen. Wenn das Wetter schön sei, würden die Einheimischen baden gehen, auch wenn die Strände nicht bewacht seien. Die DLRG besetzt im Land 25 Wasserrettungsstationen mit 80 Türmen. Pro Saison – maximal vom 1. Mai bis zum 30. September - würden rund 1,5 Millionen Wachstunden geleistet.

Lesen Sie auch:

Wasserwacht startet am 1. Mai auf Usedom

Von Birgit Sander/dpa und Hannes Ewert