So viel Alkohol hatte ein E-Scooterfahrer um die Mittagszeit in Wolgast intus

Wolgast

In Wolgast stellten die Polizisten am Dienstag einen 34 Jahre alten Mann fest, der bereits zur Mittagszeit reichlich Alkohol getrunken hatte. Wie ein Sprecher der Inspektion in Anklam mitteilt, stellten die Polizisten den Mann in der Theodor-Neubauer-Straße fest, als er mit seinem E-Scooter von der Fahrbahn auf den Bürgersteig in Richtung Glascontainer unterwegs war. „Er hatte einen Atemalkoholwert in Höhe von 1,53 Promille. Dies ist eine Straftat“, so der Sprecher. Im Anschluss ging es ins Krankenhaus zur Blutprobenentnahme. Weiterhin stellte die Polizei fest, dass er keinen Versicherungsschein für seinen E-Scooter hatte. Sollte der Mann einen Führerschein haben, könnte dieser nun in Gefahr sein. Neben dem Verstoß gegen das Plichtversicherungsgesetz wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr aufgenommen.

Von Hannes Ewert