So viel Geld bekamen die Hoteliers auf Usedom nach der Thomas-Cook-Pleite wieder

Vor rund vier Monaten meldete mit Thomas Cook einer der größten Reisekonzerne der Welt eine für viele Kunden überraschende Insolvenz an. Ein Beben ging durch Tourismusbranche und die Ausläufer erreichten auch die Insel Usedom. Größere Hotels hatten Forderungen im mittleren bis hohen fünfstelligen Bereich. Laut Dehoga gab es hier durch die Pleite einen finanziellen Schaden von rund einer Million Euro. Die Pleite des Reiseveranstalters verursachte weltweit einen Schaden von mehreren hundert Millionen Euro. Die Leidtragenden sind nicht nur die Reisenden, sondern auch die Hoteliers, die bislang noch kein Geld gesehen haben.

„Bislang haben wir keinen einzigen Cent gesehen. Wo soll das Geld auch herkommen“, fragt Krister Hennige, Geschäftsführer der Vineta-Hotels auf Usedom und Vorsitzender der Dehoga in Ostvorpommern. Er rechnete damals ho

„Nicht nur die Urlauber sind betroffen, auch die Hoteliers“

Frank Römer, Chef der „Seeklause“ in Trassenheide, hatte schon vor der Pleite im Herbst 2019 mit dem Reiseveranstalter keine geschäftlichen Beziehungen. „Mir ist aus dem Kollegenkreis allerdings auch nichts bekannt, dass schon jemand sein Geld gesehen hat. Teilweise dauert dies auch mehrere Jahre“, erklärt er. Im Dezember wurde bekannt, dass der Bund die Pauschalurlauber entschädigen möchte. „Die Hoteliers gehören ebenfalls zu den Betroffenen. Das sind richtig große Summen“, so Römer.

„Vielleicht bekomme ich 0,1 Prozent –aber erst in 5 Jahren“

Detlef Dillner, Inhaber des Hotel Sonneneck in Zinnowitz, sprach im Oktober noch von Insolvenzverschleppung. Er sagte zu jener Zeit, dass sein Hotel die Zimmerkontingente bei diesem Reiseveranstalter schon vorher runtergefahren hatte. Der Hotelchef dachte ernsthaft darüber nach, ob er sein Personal über den Winter halten kann. Jetzt ist genau das eingetreten, was er befürchtet hat. „Zwei Kollegen, die normalerweise über den Winter bei uns arbeiten, musste ich nach Hause schicken. Es ging leider nicht anders“, sagt er. Dillner und sein „Sonneneck“ werden die Pleite des Reiseveranstalters wohl finanziell verkraften, aber hätte dies ein junges Unternehmen getroffen, hätte er für dieses schwarz gesehen. „Ich hatte nach der Pleite mehrere Kontakte mit dem Wirtschaftsministerium in Schwerin und der Dehoga. Es war sogar jemand vom Ministerium bei mir. Aber alles verlief bis jetzt im Sande –wie ein Schweigen im Wald. Es hat sich wirklich nichts getan“, sagt er. Rund 40 000 Euro Forderungen hat er noch an den Reiseveranstalter. „Mir hat mal jemand gesagt, dass ich mit ein bisschen Glück nach fünf bis sechs Jahren bis zu 0,1 Prozent der Summe sehen kann – also etwa 40 Euro“, erklärt er.

„Ohne die polnischen Kollegen können die Hotels hier dicht machen“

Dillner hofft, dass sich dein über den Winter entlassenes Personal in der Zwischenzeit keinen anderen Job sucht. „Es ist schwieriger denn je geworden, gutes Personal zu finden. Vor fünf Jahren hatte ich keine Probleme, jemanden für den Frühstücksdienst zu finden. Heute wäre ich froh, wenn wieder Bewerbungen ins Haus flattern. Hätten wir auf der Insel die Kollegen aus Polen nicht, könnten viele Hotels hier dicht machen“, sagt er. Er hofft, dass die handwerklichen Berufe wieder eine Zukunft haben. „Es muss nicht jeder studieren und einen akademischen Grad besitzen. Wichtig ist, dass wir auch Jobs im Handwerk haben –in der Gastronomie sind sie gefragter denn je“, betont er.

Verlust wird durch andere Gäste wieder aufgefangen

In Heringsdorf war unter anderem auch das Steigenberger Grandhotel betroffen. „Ja, wir haben noch Außenstände“, sagt Hoteldirektor Carsten Willenbockel. Mit Blick auf das Gesamtgeschäft ist diese Summe für die Hotelgruppe aber nicht signifikant. „Etwa ein Prozent unseres Übernachtungsaufkommens im Jahr hatten wir bei Thomas Cook“, erklärt er. Mit der Zahlung der Summe rechnet er nicht mehr. „Die ausgefallenen Übernachtungen konnten wir direkt mit anderen Veranstaltern und direkt buchenden Gästen ausgleichen.“

