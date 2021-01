So viel Geld sammelten die Sternsinger im Usedomer Inselnorden

Zinnowitz

Unter verschärften Corona-Regeln zogen im Usedomer Norden am Samstag mehrere Sternsinger von Haus zu Haus, um an die Türen des Gebäudes den Sternsingersegen zu bringen und Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln. Von Zinnowitz starteten am Samstagmorgen drei Gruppen in unterschiedliche Richtungen, um zu singen. Wie Gemeindepädagoge Cord Bollenbach erklärt, gibt es durch Corona einige Besonderheiten. „Wir kommen nicht ins Haus, sondern stehen nur davor“, sagt er. Außerdem werden die Spenden in einem großen Stoffsack an einer langen Stange übergeben. Die Häuser wurden nur auf vorherige Anmeldung aufgesucht –insgesamt waren es 37 Hausbesuche.

Die Teilnehmer sammelten 875 Euro für das Kindermissionswerk in der Ukraine. „Es gibt dort Kinder, deren Eltern im Ausland arbeiten, die bei den Großeltern leben oder auch einsame Kinder. Mit diesem Geld sollen sie unterstützt werden“, so Bollenbach. Die Sternsinger waren in Zinnowitz, auf dem Gnitz, in Trassenheide, Mölschow und Karlshagen unterwegs. Darunter waren zwei Kinder aus der katholischen Kirche. Öffentliche Gebäude, die durch die Sternsinger besucht wurden, waren die Kurverwaltung, das Haus Kranich, das Haus Sorgenfrei und der Edeka-Markt.

Viele Kirchengemeinden verzichteten in diesem Jahr aufgrund der Corona-Einschränkungen auf das Sternsingen. In der Wolgaster Kirche haben sich die Verantwortlichen eine Alternative überlegt. Sie schickten Briefe mit dem Segensaufkleber, einen Flyer und legten einen Überweisungsträger bei.

Von Hannes Ewert