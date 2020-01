So viel Geld wird auf Usedom durch den Tourismus verdient

Koserow

Wenn es den Wirtschaftszweig Tourismus auf der Insel Usedom nicht geben würde, dann könnte man rein theoretisch die Insel abschließen. Die Brücken hochziehen und Lichter aus. Größere Branchen, die die Menschen auf der Insel nachhaltig ernähren, gibt es relativ wenig. Zu dieser (nicht gerade neuen) Erkenntnis kamen die Gäste beim UTG-Partnertag in Koserow.

Zu dem jährlichen Anlass kamen rund 100 touristische Partner ins Hotel Nautic. Die Mitarbeiter der UTG stellten unter anderem ein großes Zahlenwerk – die Reichweiten, Klickzahlen – und Kommentare ihrer einzelnen Social-Media-Kampagnen vor. Sie gaben Rückblicke auf das vergangene Jahr und Ausblicke auf Kommendes.

58 Prozent aller Einkommen vom Tourismus abhängig

Den mit großer Spannung erwarteten Vortrag legte allerdings Dr. Manfred Zeiner, Geschäftsführer der dwif-Consulting GmbH aus München, hin. Der Referent machte in seinem Vortrag deutlich, dass die Insel Usedom mehr denn je vom Tourismus abhängig ist. Grundlage sind unter anderem die Übernachtungszahlen, die mit den Jahren kontinuierlich ansteigen.

Thema seines Vortrages war der Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Insel Usedom: „Laut unserer Studie hängen 58 Prozent aller Einkommen vom Tourismus ab. Ohne Tourismus gehen hier die Lichter aus. Der Tourismus ist Motor für Lebensqualität und Infrastruktur“, erklärt er. Das sind Zahlen, die in Deutschland ihresgleichen suchen. „Im Landesdurchschnitt sind es knapp 17 Prozent, bundesweit nur sechs Prozent. Eine Vergleichsregion, wie Garmisch-Partenkirchen in Bayern, läge bei 20 Prozent“, erklärt er. Keine andere Region in Deutschland sei so vom Tourismus abhängig wie die Insel Usedom.

10,8 Millionen Aufenthaltstage auf der Insel Usedom

Michael Steuer heuerte den Diplom-Volkswirt deshalb an, um vielen Menschen auf der Insel Usedom die Bedeutung des Tourismus für Usedom zu verdeutlichen. „Ich kann manchmal nicht verstehen, dass die Menschen in den sozialen Netzwerken über die Urlauber herziehen. Sie möchten am liebsten nur die Rücklichter ihrer Autos sehen. Aber die Urlauber bestimmen unsere Lebensgrundlage. Diesen Fakt haben leider die kommentierenden Personen nicht begriffen“, sagt er.

„Jeder von uns ist auf seine Art und Weise Gastgeber. Der eine als Hotelier, der Nächste als Privatperson, der seiner Verwandtschaft ein Bett zur Verfügung stellt“, erklärt Manfred Zeiner. Addiert man die Anzahl der gewerblichen Übernachtungen von knapp 8,5 Millionen mit denen der rein privaten Vermietungen für die Verwandtschaft, kommt eine stolze Summe von 8,8 Millionen Übernachtungen auf Usedom zusammen.

„Hinzu kommen aber noch zwei Millionen Tagesgäste, die auf die Insel kommen. Sie wollen shoppen, sich an den Strand legen, Veranstaltungen besuchen, spazieren oder Freizeitangebote erleben“, so Zeiner. Laut seiner Studio generiert die Insel Usedom pro Jahr 10,8 Millionen Aufenthaltstage.

Ein Millionen-Geschäft für die Region

Er und seine Kollegen stellten zudem heraus, wie viel Umsatz die Gäste auf der Insel Usedom lassen. Tagesgast: 21,90 Euro, die gewerblichen Betriebe 112,20 Euro, Privatvermietung 74,80 Euro, Camping 45 Euro, Verwandte/Bekannte 21,90 Euro. Addiert zu den Übernachtungen ergibt dies einen Umsatz von 832,4 Millionen Euro.

Die Profiteure sind das Gastgewerbe (525 Millionen Euro), Einzelhandel (161 Millionen Euro) und der Dienstleistungssektor (146 Millionen Euro). Hinzu kommen die Tagesgäste, die noch einmal 51,2 Millionen Euro auf die Insel spülen.

Von Hannes Ewert