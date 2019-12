So viel Munition wurde bei den Strandaufspülungen auf Usedom gefunden

Kölpinsee

Es ist geschafft: Die Rohre sind wieder aufeinander gestapelt, die Bagger werden nach und nach abgeholt und das Saugbaggerschiff „Thor R“ ist bereits Richtung Russland unterwegs. Die Strandaufspülungen zwischen Zempin und Stubbenfelde sind für dieses Jahr abgeschlossen. Rund 550 000 Kubikmeter Sand wurden in den vergangenen Wochen zwischen Zempin und Stubbenfelde bewegt.

Einer, der seit Ende Oktober jeden Tag vor Ort war, war Polier Tom Ahrens. „Die am meisten gestellte Frage von Passanten war, was hier passiert. Andere fragten sich, ob dies mit der Gasleitung Nord Stream 2 zu tun hat“, sagt er und lacht. Wiederum andere Spaziergänger schlugen vor, dass Ahrens und sein Kollege mal nach Berlin fahren sollten. Dort gebe es einen Flughafen, der dringend fertiggestellt werden müsste. Wenn die beiden in Berlin so schnell und effizient wie auf Usedom arbeiteten, könnte man die Eröffnung vorziehen.

Strand erhält letzten Feinschliff

Nur noch bis Freitag sind Ahrens und sein Team auf Usedom. Am Dienstag waren Arbeiter damit beschäftigt, dem Strand den letzten Feinschliff zu verpassen. Parallel waren Vermesser damit beschäftigt, Höhen, Tiefen und Breiten neu zu vermessen. „Dann kann man genau sehen, wie viel aufgetragen wurde“, erklärt er.

Die Baustelle verlief nach Angaben von Ahrens weitestgehend reibungslos. „Nur einmal brauchte ich einen neuen Bagger, da mein eigentliches Fahrzeug defekt war“, sagt er. Rund 280 Schiffsladungen Sand wurden in den vergangenen Wochen aufgespült. „Den größten Anteil hatten wir in Koserow auf Höhe des Streckelsbergs aufgespült. Dort war kaum noch Strand, nur noch große Steine. Es wurde höchste Zeit, dass dort etwas passiert“, sagt er. Der gesamte Koserower Strand hat 350 000 Kubikmeter Sand bekommen – das entspricht etwa 175 Schiffsladungen mit jeweils 2000 Kubikmetern.

Sand auf dem Schiff gesiebt

Das Sand-Wassergemisch wurde bereits auf dem Schiff gesiebt. „Das Rohr, welches vom Schiff auf dem Meeresgrund den Sand nach oben befördert, siebt alles aus, was größer als 15 Zentimeter ist. An Bord wird dann noch einmal gesiebt und alles, was größer als zwölf Millimeter ist, fliegt auch raus“, erklärt Polier Tom Ahrens die Verfahrenstechnik. So hat nicht mal eine Muschel eine Chance, vom Meeresgrund an den Strand zu kommen.

Mehr als eine Tonne Munition gefunden

Wie das Innenministerium des Landes auf Nachfrage mitteilt, wurden bis zum Abschluss der Arbeiten am vergangenen Sonntag aus insgesamt 308 Spülvorgängen 159 Kampfmittel und diverse Kampfmittelfragmente gefunden. „Dazu zählen Infanteriepatronen von 13 mm, 15 mm, 2 cm, 25 mm, 3,7 cm und 4 cm Granaten“, so Sprecherin Dörte Lembke. Insgesamt weisen die Teile ein Brutto-Gewicht von 1047 Kilogramm aus. „Die Gegenstände wurden durch eine an Bord anwesende fachtechnische Aufsichtsperson einer Fachfirma geborgen und an den Munitionsbergungsdienst Mecklenburg-Vorpommern übergeben“, so Lembke.

„Wir gehen bei den geborgenen Sprenggranaten von insgesamt enthaltenen Explosivstoffmasse (Sprengstoff) von 2660 Kilogramm aus“, erklärt sie.

Technik kommt zurück nach Schleswig-Holstein

Die Technik, die für die Strandaufspülungen genutzt wurde, wird jetzt zurück ins Lager ins schleswig-holsteinische Niebüll gebracht. „Reinigen, reparieren und dann wieder flott für den Strand machen“, erklärt Ahrens. Der nächste Einsatzort wird mit aller Voraussicht die Nordseeinsel Sylt sein. „Dort beginnen wir im Frühjahr“, erklärt er.

Im Gegensatz zu Usedom geht es dort aber nicht darum, die Dünen zu verstärken, sondern um Strandsand aufzutragen. „Dort werden jedes Jahr eine Million Kubikmeter angespült. Die Verfahrenstechnik ist die gleiche wie hier“, erklärt er.

Eindrücke von den Arbeiten auf Usedom

Weitere Spülungen bis 2036 geplant

Wie Südamtsleiter René Bergmann auf Nachfrage informiert, soll es solche Aufspülungen in Zukunft regelmäßiger geben. „Es gibt vom Land ein Sandmanagementkonzept. Dieses sieht vor, dass die Aufspülungen nun in einem Abstand von sechs bis sieben Jahren durchgeführt werden sollen“, erklärt er.

Die landeseigene Sandlagerstätte vor Koserow hat ein Sandvolumen von 32,4 Millionen Kubikmeter Sand. Genug also, um künftige Generationen mit Sand zu versorgen. „Die kommenden Spülungen sollen nach den bisherigen Planungen im Jahr 2024, 2031 und 2036 sein“, sagt er. 2024 und 2031 soll auch die Gemeinde Ückeritz von den Aufspülungen profitieren“, sagt er.

Insgesamt sollen bis zum Jahr 2036 rund 1,4 Millionen Kubikmeter Sand gespült werden. Die letzte Spülung liegt schon eine Weile zurück. „2007 war die vergangene Spülung dieser Art. Davor war es in den Jahren 1993 und 1999“, so Bergmann.

Von Hannes Ewert