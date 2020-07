So viel Promille hatte ein Mann nach einem Unfall in Kölpinsee

Kölpinsee

In Kölpinsee auf der Insel Usedom kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Auffahrunfall. Wie die Polizei in Anklam mitteilt, stieß ein 45 Jahre alter Autofahrer mit seinem Mercedes auf ein vor ihm fahrenden VW. Als die Polizei kam, gab der Mann an, dass er am Steuer kurz eingenickt ist. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 0,7 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, eine Blutprobe im Wolgaster Krankenhaus angeordnet und die Weiterfahrt mit dem Auto untersagt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Schaden wird mit 1500 Euro angegeben.

