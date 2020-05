Ahlbeck

Ein 29 Jahre alter Mann aus den Kaiserbädern wird den „ Herrentag 2020“ wohl nicht so schnell vergessen. In der Nacht zu Freitag wurde er gegen Mitternacht von der Polizei im Kieferngrund in Ahlbeck gestoppt. Zum Verhängnis wurde dem Mann, dass er tagsüber offensichtlich das ein oder andere Bier zu viel trank und sich dann beschwipst auf seinen Drahtesel hockte. Das Atemalkoholmessgerät stoppte bei 1,97 Promille. Er musste laut Polizei noch in der Nacht eine Blutprobe abgeben. Die Führerscheinstelle wird über das Vergehen informiert.

Laut Polizei blieb „ Christi Himmelfahrt“ auf der Insel Usedom und dem nahen Festland weitgehend friedlich. Die Besucher hielten sich an die Abstandsregeln.

Von Hannes Ewert