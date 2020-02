So viel Schaden wurde durch Sturmtief „Sabine“ auf Usedom und in Wolgast angerichtet

Wolgast/Usedom

Die Insel Usedom und Wolgast kamen nach Sturmtief „Sabine“ mit einem „blauen Auge“ davon. Wie Landkreissprecher Achim Froitzheim auf Nachfrage mitteilt, gab es in der Tag- und Nachtschicht 53 Einsätze, die auf den Sturm zurückzuführen sind. „Es ging fast nur um umgestürzte Bäume. Verletzt wurde zum Glück niemand. Schwerpunkt der Einsätze war die Hansestadt Greifswald, Lubmin, Jatznick und Vogelsang-Warsin“, erklärt er.

Einsätze in Peenemünde und Mellenthin

Auf der Insel Usedom gab es in Peenemünde, Mellenthin und Zinnowitz sturmbedingte Einsätze von Feuerwehr und Polizei. Wie die Polizei in Anklam auf Nachfrage mitteilt, krachte am Sonntagabend gegen 17 Uhr eine Tanne auf die Bahngleise in Richtung Peenemünde. Die Feuerwehr beseitigte das Gehölz.

In Mellenthin entstand bei einem Unfall auf der B110 ein Schaden in Höhe von 1000 Euro. Die Polizei sagt, dass ein Auto gegen eine auf der Straße liegende Fichte gefahren ist.

Auto kollidiert mit Baum zwischen Zinnowitz und Neuendorf

Gegen 20.30 Uhr wurden die Feuerwehren in Zinnowitz und Neuendorf/Lütow informiert, dass zwischen beiden Orten ein Baum auf die Straße krachte. Ein Autofahrer sah das Hindernis wohl zu spät, bremste noch scharf ab, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Baum nicht mehr verhindern. Der Fahrer blieb unverletzt. An seinem Auto sprangen sogar die Fußgängerairbags auf. Der Baum wurde von beiden Feuerwehren in seine Einzelteile zerlegt. Mehr als 20 Kameraden eilten zum Einsatzort. Ein Teil der Männer und Frauen konnten aber schnell wieder abrücken.

Leichtverpackungen fliegen durch die Luft

In Wolgast flogen im Industriegebiet auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma zahlreiche Leichtverpackungen durch die Luft. Diese liegen nun im angrenzenden Waldstück oder bleiben im Baum hängen.

Baum fällt auf Telefonleitung im Wolgaster Industriegebiet

Ein kleiner Baum blockierte den Radweg bei Rubnow .

