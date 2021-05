So viele Corona-Verstöße nahm die Polizei auf Usedom und in Wolgast auf

Anklam/Heringsdorf

Illegale Partys auflösen, auf die Einhaltung Maskenpflicht achten und schauen, ob in der Ausgangssperre noch Menschen unterwegs sind, die keinen triftigen Grund haben: In der Corona-Zeit hat die Polizei allerdings zusätzliche Aufgaben bekommen, die es neben dem Alltagsgeschäft abzuarbeiten gilt.

Wie Polizeisprecher Andrej Krosse in Anklam auf Nachfrage mitteilt, wurden auf der Insel Usedom seit Jahresbeginn 98 Verstöße wegen des Nicht-Tragens einer Maske angezeigt. „Nur in einem Fall wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstellt“, sagt er. Im Polizeirevier Wolgast waren es seit Jahresbeginn nur 24 Verstöße, wobei in einem Fall eine Anzeige geschrieben wurde.

Im Sinne des Kontaktverbotes wurden im Polizeirevier Wolgast 31 Verstöße festgestellt. „In den meisten Fällen handelt es sich um illegale Partys, Treffen von zu vielen jungen Leuten oder auch Partys in Wohnungen. Ab und zu bekommen wir dabei Hinweise von umliegenden Nachbarn“, sagt er. In zwölf Fällen musste eine Anzeige geschrieben werden.

Wegen der nächtlichen Ausgangssperre wurden in Wolgast zwei Anzeigen aufgenommen, auf Usedom wurden hingegen noch keine Anzeigen aufgenommen.

Von Hannes Ewert