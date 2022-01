So viele Fahrräder wurden im Vorjahr auf der Insel Usedom gestohlen

Zinnowitz/Anklam

Die gute Nachricht vorweg: Die Zahl der gestohlenen Fahrräder auf der Insel Usedom ist im Vergleich zu den Vorjahren gesunken. 2021 wurden bei der Polizei 390 Diebstähle angezeigt, 161 davon betrafen E-Bikes. „Im Vergleich zu den Vorjahren sind die Zahlen gesunken, aber man muss dabei beachten, dass der Tourismus im Vorjahr ja erst im Juni so richtig einsetzte und vorher wesentlich weniger Radfahrer unterwegs waren“, erklärt Polizeisprecher Andrej Krosse und ordnet damit die Zahlen etwas ein.

E-Bikes machen bei der Schadenssumme einen beachtlichen Teil aus. 420 000 Euro, etwa die Summe eines Einfamilienhauses, kamen zusammen. Der Gesamtschaden aller Räder beträgt 637 000 Euro.

Vor ein paar Jahren sah die Situation auf der Insel Usedom noch ganz anders aus. Vor der Corona-Krise lag die Schadenssumme im Jahr 2019 bei rund 941 000 Euro, rund die Hälfte ist den E-Bikes zuzuordnen. Die Zahl der gestohlenen Fahrräder hatte 2018 seinen Höhepunkt. Damals verschwanden 719 Räder. Die Zahl der gestohlenen E-Bikes hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich zugenommen. Schwerpunkt der Diebstähle sind weiterhin die Kaiserbäder und der grenznahe Raum.

Einen deutlichen Rückgang gibt es auch beim Diebstahl von Fahrradträgern. Während 2018 noch 101 Träger gestohlen wurden, waren es 2019 noch 74, 2020 schon 45 und im Vorjahr gerade mal drei Träger, die nicht mehr vorhanden waren.

„Ein Großteil der Diebstähle ist auf eine nicht vorhandene oder nur mangelhafte Sicherung der Räder zurückzuführen. Es gab Fälle, bei denen sehr hochwertige E-Bikes – die einen Wert von mehreren Tausend Euro haben – nur mit einem dünnen Spiralschloss gesichert wurden“, so Andrej Krosse. Deshalb bittet die Polizei immer wieder darum, dass die Räder gut gesichert werden.

Um Diebe abzuschrecken ist der Bäderdienst in den Sommermonaten verstärkt auf den Promenaden unterwegs. „Wir haben auch zivile Kräfte im Einsatz, die auf belebten Plätzen vor Ort sind“, so Krosse. Gezeigt hat sich in der Vergangenheit, dass einige Diebe durch die Polizeipräsenz abgeschreckt werden konnten. „Wenn wir mal eine Person festgestellt haben, kam sie in den meisten Fällen kein zweites Mal“, so Krosse.

Von Hannes Ewert