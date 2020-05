So viele Menschen haben auf der Insel Usedom eine Zweitwohnung

Zu den ersten Lockerungen in der Corona-Krise gehört, dass Inhaber von meldepflichtigen Zweitwohnungen wieder in ihre Quartiere auf die Insel Usedom reisen dürfen. Allerdings nur mit Personen, die auch in ihrem Hausstand leben. Die OZ hat nachgefragt, wie viele Leute diese Regelung überhaupt betrifft.