So viele Pedelecs will Usedomer Radverleiher auf die Straße bringen

Usedom/Ückeritz

Der inselweite Radverleiher „UsedomRad“ nimmt weiter Fahrt auf: Bis 2023 sollen inselweit bis zu 1000 Pedelecs unterwegs sein. Das Projekt soll in das klassische Fahrradverleih-System der Firma aus Ückeritz mit aktuell 2200 Rädern und 100 E-Bikes integriert werden.

Für das neue Online-Pedelec-Verleihsystem haben die UsedomRad-Geschäftsführer Axel Bellinger und Enrico Krohn am Freitag in der Stadt Usedom Fördermittel bekommen. Im Beisein von Landesenergieminister Christian Pegel (SPD) und Staatssekretär Jochen Flasbarth vom Bundesumweltministerium gab es 2,42 Millionen Euro aus dem Förderprogramm „Klimaschutz durch Radverkehr“ des Bundes.

Investition: 3,2 Millionen Euro

Insgesamt will UsedomRad laut Bellinger rund 3,2 Millionen Euro investieren. „400 000 Euro bekommen wir vom Land, den Rest finanzieren wir aus Eigenmitteln und über unsere Premiumpartner, wie die Seetel-Gruppe, Kaufhaus Stolz und Energie Vorpommern“, sagt Bellinger.

„Ständig zunehmender Autoverkehr zeigt auch auf Usedom seine Schattenseiten und führt zu verstopften Straßen. Umso wichtiger ist es, alternative umweltfreundliche Verkehrsangebote zu schaffen. Davon profitieren nicht nur Touristinnen und Touristen, sondern auch die Insulaner. Denn weniger Autofahrten und mehr mit dem Rad heißt: weniger Staus und Lärm, bessere Luft und weniger CO2“, so Flasbarth.

Angebot für Lieper-Winkel-Bewohner

So soll das Verleihsystem funktionieren: Bis zu 1000 Elektrofahrräder, sogenannte Pedelecs, sollen inselweit an 40 Verleihstationen abgeholt, wieder abgegeben und automatisch mit Ökostrom geladen werden. „100 Räder werden wir für die Bevölkerung im Lieper Winkel anschaffen“, so Bellinger. Bewohner des Achterlandes sollen damit besser an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden werden. Geplant ist, einen Teil der Einnahmen für den Verleih der Pedelecs zu nutzen, um den Einwohnern zu vergünstigten Preisen das Ausleihen zu ermöglichen, um damit zu den nächstgelegenen Haltestellen des Nahverkehrs radeln zu können. „In jedem Lieper-Winkel-Dorf wollen wir eine Station bauen“, sagt Bellinger, der bei Pegel offene Türen einrannte.

„Ein Pedelec-Verleih in dieser Größenordnung mit komfortabler Onlinebuchung und inselweiten Ausleih- und Ladestationen ist ein Alleinstellungsmerkmal für unser Land, das zudem Mobilität und Klimaschutz miteinander verbindet“, so Pegel.

Pedelecs unterscheiden sich von einem E-Bike in ihrer Geschwindigkeit, die bis 25 km/h begrenzt ist. Ein weiterer Unterschied zum E-Bike: Beim Pedelec schaltet sich der Motor zu, sobald die Pedale benutzt wird. Bei einem E-Bike ist keinerlei Pedalkraft notwendig. Das Pedelec ist verkehrsrechtlich ein Fahrrad, das E-Bike ein Kleinkraftrad.

Laut Bellinger soll die erste Premium-Ladestation mit 20 Rädern am Abzweig Lieper Winkel entstehen. Im Kreuzungsbereich gibt es drei Bushaltestellen. „Der Aufbau beginnt im November. Im Frühjahr 2022 erwarten wir die ersten Räder.“ Danach soll die nächste Premiumstation in den Kaiserbädern errichtet werden. Wo? „Da bin ich noch in Gesprächen mit Kurdirektor Thomas Heilmann.“

Von Henrik Nitzsche