So war das mit Mördern und Hexen auf Usedom

Von überall her strömten sie, um sich bei der Hinrichtung die besten Plätze zu sichern – der letzten in Pudagla. Der Richtplatz ist in einer Mulde. So können die Zuschauer wie in einer Arena auf das Spektakel hinabblicken. Und dann ist es soweit: Der Amtmann schreitet als erster zur Richtstätte, danach hält der Wagen mit dem Henker, einem jungen, stattlichen Mann. Das blanke Richtschwert blitzt in der Maisonne auf und schon rollt das Haupt der Scheel in den Sand. So geschehen am dritten Mai 1783 – Eli. Katar. Scheel(in) aus Benz wird wegen Kindsmords in Pudagla hingerichtet.

Ist das wirklich so passiert? Der Heringsdorfer Hans-Ulrich Bauer hat es so aufgeschrieben. „Dazu gibt es unterschiedliche Berichte, oft fantastisch und lebhaft ausgeschmückt“, sagt Bauer. In wenigen Tagen ist sein neues Buch da. „Echte Mörder und falsche Hexen rund um Usedom“ heißt die Neuerscheinung, die über aufsehenerregende Mord- und Hexenprozesse in unserer Region erzählt. Anhand von alten Dokumenten, Zeitungsberichten und Stichen stellt er die makabren Geschehnisse lebendig dar und zeigt ein Spiegelbild einer grausamen Zeit.

Usedom wurde als Schauplatz des Romans „Die Bernsteinhexe“ von Wilhelm Meinhold international bekannt. „Darin wurde erstmalig in Deutschland fantasievoll von einem willkürlichen Hexenprozess und dessen glücklichem Ausgang berichtet“, sagt Bauer. In dem reich illustrierten Werk geht es beispielsweise um den Prozess gegen Sidonia von Borcke, der bekanntesten pommerschen Hexe, und deren grausames Ende vor über 400 Jahren, um die öffentlichen Exekutionen des Mörderehepaares Mohr aus Swinemünde, den Anklamer Hexenprozess, Hinrichtungen in Pommern oder um den Katschower Mord von 1922.

„Der tief in der Bevölkerung verwurzelte Aberglaube bot einen breiten Nährboden für willkürliche Anschuldigungen und Anklagen. Jedoch erst, als durch die so genannte ,Hexenbulle‘ von Papst Innozenz VIII. (1484) die beiden Autoren des Buches ,Hexenhammer‘, eigentlich ,Handbuch zur Hexenlehre‘, hinterlistig Unterstützung erhielten, erreichten die Hexenverfolgungen unvorstellbare Ausmaße“, sagt der Autor.

Das männliche Gegenstück zur Hexe wurde mit „Hexenmeister“ bezeichnet. „Und nicht, wie man vermuten könnte, mit Hexer. Hexen und Hexenmeister wurden als Personifizierung des Bösen und als Werkzeug des Teufels angesehen, an dessen Existenz man glaubte“, sagt Bauer.

Zwischen Folter und Todesstrafen verspricht der Neuhofer aber auch Kurioses, Sagen und Gedichte, die ein Schmunzeln zwischen den dunklen Geschehnissen aufkommen lassen. Da geht es um den Zaubererprozess gegen den Schwarzkünstler Jakob Merßmann, der von 1546 bis 1549 in Anklam sein Unwesen trieb.

Das Lektorat lag in den Händen von Brigitte Fürhoff und Karin Buchholz, die als Historikerin mit ihrem Fachwissen über Hexen unverzichtbare Arbeit geleistet hatte. Die grafische Gestaltung übernahm Anna Murawska.

„Nach rund 15 Jahren der Recherche in Museen und Archiven sowie drei verhexten Computerdefekten samt Datenverlust kann nun jeder in den regionalen Buchhandlungen auf kriminal makabre Zeitreise gehen“, sagt Bauer, der in seinem Igel-Verlag bislang vorrangig Regionalliteratur herausbrachte. Von ihm stammen „Seebad Bansin in alten Ansichten und Anzeigen“.

Bauer, der 1944 in Swinemünde geboren wurde und nach vielen Wanderjahren Mitte der 1990er Jahre auf die Insel Usedom zurückkehrte, schrieb auch über „Badekur und Architektur“, „Badegeschichten“ oder die „Wolgaster Actien-Gesellschaft für Holzbearbeitung“.

Das Buch hat 198 Seiten, kostet 15 Euro und ist unter www.igel-usedom.de und www.annamur.eu sowie in den hiesigen Buchhandlungen erhältlich.

