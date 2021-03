So war die Mini-Ausgabe von Baltic Lights unter Corona-Bedingungen

Heringsdorf

Am zurückliegenden Wochenende sollte erneut das Charity-Schlittenhunderennen „Baltic Lights“ auf Usedom starten. Zahlreiche Prominente standen bereits ungeduldig in den Startlöchern. Nicht nur, um Rennchampion zu werden, sondern vor allem, um Spenden für die Welthungerhilfe zu sammeln. Doch die Durchführung des Events, mit 500 Huskys und über 60000 Zuschauern über das gesamte Wochenende entlang den Stränden der Kaiserbäder, war leider angesichts der Corona-Einschränkungen undenkbar.

Die Situation, die Schauspieler und Veranstalter Till Demtrøder allerdings nicht tatenlos hinnehmen wollte und so nach einem neuen Weg suchte, die symbolische Flamme seiner karitativen Veranstaltung auch im Jahr 2021 leuchten zu lassen: „Die Corona-Pandemie wirkt wie ein Brandbeschleuniger für Hunger und Armut weltweit. Die Not der Menschen wächst, Hungerkrisen spitzen sich massiv zu. Diese globale Krise kann nur gemeinsam besiegt werden“, sagt er. „Durch die Pandemie sind wir stark auf unser direktes Umfeld fokussiert, doch wir können es uns als Gesellschaft jetzt nicht leisten, unsere Solidarität mit den Schwächsten ruhen zu lassen.“

Ungebrochen tierisches Abenteuer für TV-Stars

Zwar wesentlich kleiner als bei der Event-Reihe Baltic Lights üblich, aber mit dennoch viel Herz und Leidenschaft inszenierte Till Demtrøder daher nun die „Baltic Lights Charity-Challenge“. Drei Schlittenhunderennen-erfahrene Prominente standen ihm mit sportlichem Ehrgeiz und dem Wunsch anderen Menschen zu helfen zur Seite. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit und unter strikter Beachtung der geltenden AHA-Regeln trat Schauspielerin Anja Kling gegen ihre Rennkonkurrenten Simon Böer und Patrik Fichte für den guten Zweck an. Hinter jeweils vier Huskys ging es für die TV-Stars anstatt über den Strand der Kaiserbäder auf Usedom nun über eine Sprint-Distanz von zwei Kilometern rund um den Hof Sudermühlen in der Lüneburger Heide.

Ein symbolisches Rennen mit einer starken Botschaft: Niemals aufgeben! Über Wiesen- und Waldwege, inklusive Anstiege und scharfen Kurven, hatte Patrick Fichte schließlich die benötigte Hundenase-Länge Vorsprung und konnte den Wettkampf für sich entscheiden. Am Ende des Tages standen aber alle Beteiligten auf dem Siegertreppchen, denn für die gestarteten Prominenten und ihr erfolgreich absolviertes Rennen spendet das Unternehmen Cellagon die wunderbare Summe von insgesamt 15000 Euro an die Welthungerhilfe.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Aus angemessenem Respekt vor der aktuellen Infektionssituation und angesichts des Beherbergungsverbots konnte die Baltic Lights Charity Challenge in diesem Jahr nur auf einem abgeschlossenen Privatgelände stattfinden. Aber: unser aller Herz schlägt für die Kaiserbäder und wir freuen uns schon auf hoffentlich unbeschwerte Eventtage im kommenden Jahr“, kommentiert Till Demtrøder seine zuversichtlichen Pläne für 2021.

Susanne Fotiadis, Vorstand Marketing der Welthungerhilfe: „Die langjährige Freundschaft und Verbundenheit mit Till Demtrøder bedeutet uns bei der Welthungerhilfe viel. Er hat mit seinen Baltic Lights und den vielen tollen Stars so viel bewegt. Und mit seinem Engagement in den letzten Jahren 275000 Euro Spenden gesammelt. Mit diesem Geld konnten wir so vielen Kindern und ihren Familien helfen.“

Hinweis

Die Gesundheit aller Beteiligten stand und steht an erster Stelle. Die Baltic Lights Charity-Challenge fand daher als reine Medienproduktion unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Zur Einhaltung der Richtlinien war ein zertifizierter Hygienebeauftragter anwesend, der die Beachtung jeglicher Hygieneauflagen prüfte.

Exemplarisch bedeutete dies u.a.: Alle Beteiligten wurden im Vorfeld sowie während der Charity-Challenge mit Schnelltests auf das Corona-Virus getestet. Während der Durchführung wurden Abstandsregeln exakt eingehalten. Die Anzahl der benötigten Personen zur Durchführung der Charity-Challenge war auf ein Minimum reduziert.

Von Hannes Ewert