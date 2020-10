So wenig Fahrräder wurden in diesem Jahr auf Usedom gestohlen

Zinnowitz/Anklam

In den Sommermonaten häuften sich in den vergangenen Jahren die Meldungen von gestohlenen Fahrrädern, E-Bikes und Fahrradträgern. „Die Diebe kamen in der Nacht und montierten die Räder von einem Fahrradträger ab“ hieß es oft in den Kurznachrichten. In diesem Jahr gab es kaum solcher Meldungen. Aber warum? Liegt es an Corona?

Laut der vorläufigen Polizeistatistik wurden zwischen Anfang Juni und Ende September 149 Räder gestohlen, davon 49 E-Bikes. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind diese Zahlen ein kleiner Teil von dem, was damals gestohlen wurde. Im vergangenen Jahr waren es noch 416 Fahrräder, die zwischen Juni und September wie von Geisterhand verschwunden waren.

Radtourismus kam im Frühjahr zum Erliegen

Dass die Zahlen bis zum Jahresende vergleichsweise niedrig bleiben werden, hängt unter anderem mit den Corona-Einschränkungen zusammen. Von Mitte März bis Ende Mai fand kein Tourismus auf Usedom statt. Läden, Hotels, Restaurants und Fahrradhändler hatten geschlossen. Mitte Juni gingen auch die Grenzen ins Nachbarland Polen wieder auf. Dann setzte der Tourismus wieder ein.

Radler haben bessere Schlösser als sonst

Die Polizei führt den erfreulichen Trend auf verschiedene Faktoren zurück. „Durch die Corona-Einschränkungen gab es bis in den August hinein weniger Tagestouristen auf der Insel“, so Katrin Kleedehn aus der Pressestelle der Polizeiinspektion Anklam . Sie spricht aber auch von den zahlreichen präventiven Maßnahmen, die in der Vergangenheit getroffen wurden. „Wir haben die Urlauber für das Thema sensibilisiert –zum Beispiel mit Flyern am Auto, am Fahrrad oder auch im persönlichen Gespräch“, sagt sie. Zum anderen setzen die Radler mittlerweile auf bessere Schlösser, die potenzielle Diebe von ihren Taten abhalten. „Wir haben in diesem Jahr mehrere Diebe auf frischer Tat gestellt. Da kann man schon von organisierter Kriminalität reden“, sagt sie.

Diebe auf polnischer Seite geschnappt

Dass in diesem Jahr die Diebstähle deutlich zurückgegangen sind, soll nach OZ-Informationen mit der Festnahme einiger Tatverdächtiger auf polnischer Seite zu tun haben. Mehrere Personen, die bereits wegen anderer Straftaten polizeilich aufgefallen sind, sitzen hinter Schloss und Riegel.

30 Prozent mehr Buchungen

Die Fahrradverleiher auf der Insel Usedom können sich indes nicht über zu wenig Arbeit beklagen. „Wir hatten in diesem Sommer eine Buchungssteigerung von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr“, erklärt Axel Bellinger von „Usedom-Rad“. Zwischen dem Stadtrand von Stralsund bis zur deutsch-polnischen Grenze stehen an 140 Stationen rund 2200 Fahrräder, die jeden Tag in Bewegung sind. „In manchen Jahren wurden uns bis zu 20 Fahrräder gestohlen, in diesem Jahr nicht ein einziges“, sagt er. Er betont aber auch, dass seine Räder mit einem GPS-Sender ausgestattet sind und diese womöglich zurückverfolgt werden können. „Das schreckt viele Diebe ab“, sagt er.

Urlauber sind spontaner geworden

Und, so betont er, die Urlauber würden spontaner sein als noch vor ein paar Jahren. „Die buchen kein Rad mehr für eine Woche, sondern nur tagesweise. Die Leute werden einfach spontaner. Das gilt auch für die Tagestouristen, die aus anderen Regionen auf die Insel kommen.“

Fahrradverleiher Fred Kruggel aus Zinnowitz sieht es ähnlich. „Es gab Tage, da waren alle Fahrräder verliehen. Zudem kauften sich viele Kunden ein Rad und setzten dabei gleich auf das richtige Schloss“, sagt er. Gerade bei den E-Bikes setzten die Kunden auf gute Schlösser.

Von Hannes Ewert