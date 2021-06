So will Heringsdorf Familien mit Schulkindern entlasten

Heringsdorf

Knapp 850 Haushalte in den Kaiserbädern können jetzt mit 30,68 Euro mehr planen. Das Geld hätten sie an die Gemeinde Ostseebad Heringsdorf zahlen müssen, wenn ihr Kind Schüler der Heringsdorfer Grundschule oder der Europäischen Gesamtschule Insel Usedom in Ahlbeck ist.

Als Rechtsgrundlage wäre die Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen bei der Beschaffung von Unterrichts- und Lernmitteln an Schulen in Trägerschaft der Gemeinde herangezogen worden. Wird es aber nicht, denn die Heringsdorfer Gemeindevertreter haben am Donnerstagabend mit großer Mehrheit der Satzung ihre Zustimmung verweigert.

Die geplante Höhe des Kostenbeitrages pro Jahr je Schüler sollte bei 30,68 Euro liegen. Bei 269 Grundschülern und 580 Schülern in der Ahlbecker Schule wäre das für die Kommune eine Einnahme von rund 26 000 Euro. Bislang wurde das an den Schulen so praktiziert, ohne eine Rechtsgrundlage zu haben. Mit dem Beschluss sollte es nun eine rechtskonforme Fassung geben.

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es zwar die sogenannte Lernmittelfreiheit, die verhindern soll, dass Kinder von Geringverdienern einen Nachteil durch fehlendes oder veraltetes Lernmaterial haben. Dabei geht es aber hauptsächlich um Schulbücher oder digitale Lernwerke.

„Die Landesmittel decken aber nicht die Kosten der gesamten Lehrmaterialien. Für die Gemeinde war das eine zusätzliche Einnahme“, sagt Sven Brümmel (Kaiserbäderbündnis). Für die Satzung sprach sich Christine Friedrich (HGV-UWG-Fraktion) aus, doch beantragte sie gleichzeitig die Freistellung für die Kinder aus der Gemeinde. „Wir bezahlen im Jahr für die Beschulung polnischer Kinder 53 000 Euro. Da können wir unsere Familien auch entlasten.“

Hans-Jürgen Merkle (Kaiserbäderbündnis) unterstützte den Antrag und verwies auf die Kurtaxsatzung. „Die Gemeinde subventioniert für über 800 000 Euro Gästekinder. Wir wollen familienfreundlich sein. Und mit dieser Satzung wollen wir unseren Familien Geld wegnehmen. Das passt nicht.“ Bernd Herrgott (CDU) ergänzte: „Wir schenken den Urlauberkindern 903 000 Euro. Die Zahlung für Lehrmaterialien muss sofort eingestellt werden. Mit uns ist das nicht zu machen.“

Die Satzung wurde einstimmig abgelehnt. „Damit gibt es keine Rechtsgrundlage, etwas zu erheben. Ich bin mir sicher, dass wir im Haushalt einen Ausgleich für die 26 000 Euro hinbekommen“, sagt Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos).

Von Henrik Nitzsche