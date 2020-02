Heringsdorf

Anfang Juni wird in Heringsdorf das Rad der Geschichte um 200 Jahre zurück gedreht. Im Goethepark gibt es historische Fahrgeschäfte, wie Kettenkarussell, Schiffschaukel oder Pferdekarussell. Auf der Promenade flanieren elegante Damen mit Sonnenschirm und Herren mit Spazierstock. Kutschen sind unterwegs. Dazu gibt es Gaukler, historisches Handwerk und Bademode sowie einen großen Jahrmarkt. Nein, hier geht es nicht um die traditionellen Kaisertage. Am 6. und 7. Juni 2020 feiert Heringsdorf ein Jubiläum – den 200. Geburtstag. „Das wird eine Zeitreise in die Vergangenheit Heringsdorfs“, kündigt Kurdirektor Thomas Heilmann an.

Seit Februar 2019 hat sich eine Arbeitsgruppe mit dem Festjahr beschäftigt. „Das Gerüst steht“, sagt Heilmann, der sich besonders über den Startschuss des Fest-Wochenendes freut. Das soll nämlich am 5. Juni die Eröffnung des neuen, modernen TourismusServiceZentrums werden. Für rund 2,8 Millionen Euro wurde die frühere Gorki-Bibliothek umgebaut. In das moderne Haus mit einem gläsernen Anbau ziehen die Touristinformation, die Kurverwaltung, der Servicebereich für die Gastgeberbetreuung sowie die Bibliothek.

Einen Tag später können die Gäste in die Blütezeit von Heringsdorf in den ersten 100 Jahren eintauchen. „Auf fast einem Kilometer wollen wir thematische Szenen aus der Historie von Heringsdorf auf der historischen Promenadenmeile zeigen. Das reicht vom alten Fischerdorf, einem Jahrmarkt bis zu Licht- und Feuershows sowie historischer Bademode. Die Meile reicht von der Villa Staudt bis zum Hotel Upstalsboom“, informiert Mirko Krentz vom Eigenbetrieb der Kaiserbäder. Die anliegenden Hotels wollen sich kulinarisch einbringen.

Der König kommt

Diesmal kommt nicht der Kaiser sondern der König. Und zwar König Friedrich Wilhelm III., der seinerzeit den damals noch jungen Kronprinzen von Preußen, Friedrich Wilhelm IV., 1820 mit auf eine Reise auf die Insel Usedom genommen hatte. Zwei Jahre zuvor legte Oberforstmeister Georg von Bülow den Grundstein für die Fischersiedlung unterhalb des Kulms, die der spätere König kurzerhand Heringsdorf nennt. Die majestätischen Kaiserbäder auf Usedom, wie Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin heute genannt werden, verdanken ihren Titel aber Kaiser Wilhelm II., der zwischen 1909 und 1912 jährlich bei Frau Konsul Staudt in der gleichnamigen Villa zum Tee einkehrte. Denn auch der preußische Regent konnte dem Flair der Ostsee, dem weißen Sand und der salzigen Brise nicht widerstehen.

Der König soll am Samstagmittag (6. Juni) am Heringsdorfer Bahnhof mit seinem Gefolge ankommen. Anschließend soll es einen Umzug über die Friedenstraße zur Promenade mit der einheimischen Politik-Prominenz geben. Begleitet wird das Fest-Wochenende mit Vorträgen und historischen Filmen zur Geschichte. „Sehen und gesehen werden“ war schon das Motto des Berliner Adels und der Elite des ausgehenden 19. Jahrhunderts und beginnenden 20. Jahrhunderts. Künstler wie Lyonel Feininger, Musiker wie Johann Strauß oder Schriftsteller wie Thomas Mann, sie alle fühlten sich vom Kaiserbad Heringsdorf angezogen.

Originalfotos von 1885

Der eine oder andere taucht vielleicht auch in dem Buch „Ein Ausflug nach Heringsdorf – Ein Handbuch für Einwohner, Gäste und solche, die es werden wollen“ auf. Zum Jubiläum hat der Heringsdorfer Hans-Jürgen Merkle historisches Material gesucht, bekommen und teilweise erworben, um auf rund 300 Seiten die 200-jährige Geschichte abzubilden. Es ist keine Chronik, wie er betont. „Ich habe deutlich mehr Material zusammenbekommen, als ich erwartet habe“, sagt Merkle. Das Buch, das im April in den Druck geht und zum Fest-Wochenende präsentiert werden soll, enthalte Originalfotos, Stadtpläne und Reiseberichte. „Ich habe viel Material über die Bismarckwarte bekommen, Geschichten zur Rennbahn sind auch dabei. Ich besitze fast 100 Originalfotos aus Heringsdorf von 1885 bis etwa 1920“, sagt Merkle, der nach seiner Recherche Heringsdorfs Stellenwert als „Weltbad“ einordnet. „Der Ort findet sich in amerikanischen Archiven.“

Von Henrik Nitzsche