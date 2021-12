So will Heringsdorf den Parksuchverkehr reduzieren

Heringsdorf

Per App auf Parkplatzsuche: Die Kaiserbäder wollen ein digitales Parkraummanagement auf die Straße bringen und starten in einem Pilotprojekt mit drei Standorten. Auf den Parkplätzen am Bansiner Schloonsee, auf dem Grenzparkplatz sowie in der Lindenstraße in Ahlbeck soll ein technisches System mit unterschiedlichen Methoden erprobt werden, um den Parksuchverkehr zu minimieren, sagt Mike Golon vom Eigenbetrieb der Kaiserbäder.

In vielen Städten und Gemeinden zählt das Parken zu den drängendsten Problemen der kommunalen Verkehrspolitik. Der Parksuchverkehr nervt nicht nur Kraftfahrer sondern auch die Anwohner. Vor allem da, wo Touristen unterwegs sind. Mithilfe eines dynamischen Parklenkungssystems sollen vor allem Touristen frühzeitiger über die Parkplatzsituation in der Urlaubsregion informiert und so zielgerichtet zu freien Parkmöglichkeiten gelenkt werden.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Praxis könnte das so aussehen: „Wer in die Kaiserbäder will, kann sich frühzeitig auf Parkfinder-Apps oder auf dem Navigationsgerät informieren, wo sich beispielsweise nahe der deutsch-polnischen Grenze Parkplätze befinden. Dort wird in Echtzeit angezeigt, wie viele Parkplätze noch frei sind“, so Golon. Die Gemeinde stellt in einem sogenannten Daten-Hub die dynamischen Parkdaten zur Verfügung, die für jedermann abrufbar sind.

Drei Parkplätze in der Erprobung

Auf dem Parkplatz an der Grenze in Ahlbeck (300 Stellflächen) soll mittels Induktionsschleifen die Erfassung der Parkdaten erfolgen, auf dem Parkplatz in der Ahlbecker Lindenstraße (86) per Verkehrskameras an Lichtmasten. „Die Kameras werden so justiert, dass sie alle Stellflächen auf dem Platz erfassen“, so Golon, der betont, dass diese Sensoren den aktuellen Datenschutzrichtlinien entsprechen und keine Kennzeichen oder Gesichter aufgenommen werden. Sie erfassen lediglich, ob Parkplätze belegt sind oder nicht. Am Bansiner Schloonsee (81) soll das Konzept mit Induktionsschleifen und Bodendetektoren umgesetzt werden.

Neben den digitalen Möglichkeiten bleibt es aber bei einer Beschilderung vor Ort. „Die erfassten Daten werden vor Ort auf einer dynamischen Anzeige dargestellt. Das kennt man aus den Großstädten“, sagt Golon. An den Ortseingängen Ahlbeck aus Richtung Korswandt kommend und Bansin aus Richtung Wolgast erfolgt auf einer Vollbild-LED-Anzeige die Darstellung der Gesamtparksituation im Ort.

Am 10. Dezember endete die Ausschreibung zur Realisierung der Pilotstandorte. Anfang 2022 soll die Vergabe erfolgen. „Mitte 2022 wollen wir damit starten“, so Golon. Seit drei Jahren beschäftigen sich die Kaiserbäder mit dem Projekt, das von der EU für Kommunen „Südliche Ostsee“ ausgeschrieben war. „Innovatives Parkraummanagement“ – neben Heringsdorf sind auch die Hansestadt Bremen sowie Kommunen aus Polen, Schweden sowie Litauen dabei. Das Projekt habe ein Gesamtbudget von knapp 2,7 Millionen Euro, von denen 2,2 Millionen Euro durch die EU gefördert werden.

Digitale Erfassung des Heringsdorfer Zentrums

Bei den drei Standorten soll es allerdings nicht bleiben. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Heringsdorfer Ortszentrum. Vor allem am Bahnhof hat sich mit der Eröffnung des Baumwipfelpfades der Parksuchverkehr weiter verschärft. Bauamtsleiter Andreas Hartwig hatte jüngst vom „dringenden Handlungsbedarf“ gesprochen. Im Zuge der Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes ist auch ein Pkw-Parkhaus mit 300 Stellflächen geplant.

Deshalb soll das Projekt im nächsten Jahr am Heringsdorfer Bahnhof mit einer Parkierungsanlage fortgesetzt werden. Der Parkplatz am Baumwipfelpfad verfügt bereits über Induktionsschleifen. Gleiches gilt für die Stellflächen an der Ostseetherme sowie im Parkhaus, die jeweils mit Schrankenanlagen versehen wird. „Wenn wir den Parkplatz an der Sparkasse auch noch nachrüsten, können wir das gesamte Heringsdorfer Zentrum digital erfassen“, sagt Golon. Aus Richtung Heringsdorf kommend sind Vollbild-LED-Anzeigen vor der Ostseetherme und aus Richtung Bansin kommend vor dem Parkhaus geplant, die die Parksituation im Heringsdorfer Zentrum darstellen.

Von Henrik Nitzsche