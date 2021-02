So will die Polizei am Wochenende auf Usedom kontrollieren

Heringsdorf/Anklam

Das Wochenende verspricht zwar kein frühlingshaftes Wetter, aber bevor noch mehr Berliner, Brandenburger, Hamburger und Einwohner anderer Landkreise an den Zufahrten der Insel Usedom von der Polizei abgewiesen werden, geht die Polizeiinspektion Anklam noch mal in die mediale Offensive und schöpft über ihre Social-Media-Kanäle alle Möglichkeiten aus, einen eindringlichen Hinweis loszuwerden. Die sinngemäße Botschaft: „Fahren Sie bitte nicht auf die Insel Usedom.“

Kontrollen an den Inselzufahrten

Was zunächst wie eine Anti-Werbekampagne für die Insel Usedom klingt, soll dazu betragen, die Corona-Inzidenzzahlen zu senken. Erst vor zwei Wochen war die Insel von Auswärtigen regelrecht bevölkert worden. Viele Tagesgäste schauten sich unter anderem von der Zinnowitzer Seebrücke aus die gefrorene Ostsee an und spazierten am Strand entlang. Einen Tag später reagierten Politik und Polizei und stellten Beamte an beide Inselzufahrten. Etliche Autofahrer mussten wieder umkehren. Derzeit ist die Einreise in den Landkreis Vorpommern-Greifswald ohne triftigen Grund nicht möglich.

„Wir werden noch mal unsere Kollegen in Berlin und Brandenburg damit beauftragen, auf ihren Kanälen die Nachricht zu verbreiten, dass bei der jetzigen Allgemeinverfügung die Zufahrt zur Insel nicht möglich ist. Bei vielen Kontrollen versicherten nämlich viele Autofahrer glaubhaft, dass sie diese Verordnung nicht kennen“, so Katrin Kleedehn von der Polizeiinspektion Anklam. Diejenigen, die einen triftigen Grund haben, dürfen weiterhin kommen. Das sind zum Beispiel Besuche der Kernfamilie, Dienstreisen oder Reha-Patienten, die nach Usedom müssen.

Am Wochenende sind wieder Polizeikontrollen geplant. Wo genau, wann und in welcher Form diese durchgeführt werden, entscheidet die Polizei lageabhängig. „Auf jeden Fall werden die Bundesgrenzen kontrolliert und die Fahrer werden noch mal auf die Konsequenzen hingewiesen“, so Kleedehn. Gleiches teilte am Donnerstag auch der Landkreis Vorpommern-Greifswald mit.

Quarantäne und Meldepflicht für die Bürger

„Bürgerinnen und Bürger, die in die Republik Polen reisen, müssen sich nach ihrer Rückkehr nicht nur in Quarantäne begeben, sondern jetzt auch umgehend beim Gesundheitsamt (Bürgertelefon: 0 38 34 / 87 60 23 00) melden“, betonte Landkreis- Sprecher Achim Froitzheim. Diese Meldepflicht wurde in der neuesten Fassung der Quarantäneverordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern festgelegt. Wörtlich heißt es dort in der entsprechenden Passage: „Die von Absatz 1 Satz 1 erfassten Personen sind verpflichtet, unverzüglich die für sie zuständige Behörde zu kontaktieren. Sie sind ferner verpflichtet, die zuständige Behörde unverzüglich zu informieren, wenn typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und Geschmacksverlust innerhalb von zehn Tagen nach der Einreise bei ihnen auftreten.“

Einhaltung der Quarantäne wird kontrolliert

Unterstützung bekommt der Landkreis dabei von der Polizei. „Sie nehmen an den Grenzen oder bei der Kontrolle die Personendaten auf“, so Froitzheim. Die Einhaltung der Quarantäne wird dann durch die Ordnungsbehörden, wie zum Beispiel dem zentralen Ermittlungs- und Vollzugsdienst, kontrolliert. Bei Verstößen gegen die Quarantänepflicht erwarten die Betroffenen empfindliche Geldstrafen.

Die Corona-Lage wird bei der Polizei jeden Tag neu bewertet. „Unter der Woche sind die Zufahrten zur Insel Usedom kein großes Thema, aber am Wochenende, wenn viele Menschen frei haben“, so Polizeisprecherin Kleedehn. Nicht nur an festen Punkten wird kontrolliert, sondern auch mithilfe von mobilen Kontrollstellen.

Am vergangenen Wochenende wurden 244 Fahrzeuge bei Ausreise kontrolliert, 186 bei der Einreise. Sechs Fahrer drehten vor der Grenze um und überlegten es sich anders.

Von Hannes Ewert