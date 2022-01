So wird die Weihnachtsgeschichte noch einmal lebendig

Zinnowitz

20 *C + M + B + 22 – vielleicht haben Sie diese Zahlen- und Buchstaben-Kombination schon einmal weiß auf schwarz an einer Haustür gesehen? Das ist das Segenszeichen der Sternsinger: „Christus Mansionem Benedicat“ – „Christus segne dieses Haus“ ist die Übersetzung dieser lateinischen Worte. Der Segen für das Jahr 2022.

Der *-Stern – steht für den Stern von Bethlehem, der die Weisen aus dem Morgenland zum Kind in der Krippe geführt hat. So konnten sie das Wunder von Weihnachten entdecken. In der Tradition der Könige oder Weisen Caspar, Melchior und Balthasar sind in der Zeit nach dem Weihnachtsfest bis etwa zum Tag der Heiligen Drei Könige am 6. Januar Kinder und Jugendliche unterwegs und bringen den Segen für das Jahr mit einer kleinen Andacht zu den Häusern und den Menschen, die dort wohnen: „Christus segne dieses Haus und alle, die hier gehen ein und aus im Jahre des Herrn 2022!“, ist ein Segenswort, das die jungen Segensboten in die Welt tragen.

Sternsinger bringen den Segen fürs Haus

In diesen Tagen sind die Sternsinger unterwegs und bringen den Segen für das neue Jahr. Das Besondere an dieser Tradition ist, dass schon kleine Menschen etwas Großes bewegen können. Einmal bringen sie den Segen – gute Wünsche – zu den Menschen in ihrer Umgebung. Und mit den Spenden, die sie dabei sammeln, unterstützen sie Projekte des Kindermissionswerks. In diesem Jahr insbesondere in Afrika. Das Motto der Aktion lautet: „Gesund werden – gesund bleiben“.

Hygienische Voraussetzungen in Afrika schaffen

Das Thema Gesundheit ist insbesondere in den Ländern Afrikas eine große Herausforderung. Hier fehlt es oft an hygienischen Voraussetzungen. Bedrohungen – zum Beispiel durch Mücken, die Malaria übertragen – sind sehr groß. Mit den Spenden, die die Kinder und Jugendlichen bei Einwohnern der Insel Usedom und Wolgast sammeln, werden sie zu einem Segen für Kinder in der ganzen Welt. So können sie etwas in Bewegung bringen, weil sie sich bewegen. Die Kleinen können für uns Große zu einem guten Beispiel werden.

Gute Wünsche zu den Menschen bringen

Mit ihrem Einsatz bringen sie gute Wünsche zu den Menschen in ihrem Ort und gleichzeitig unterstützen sie Kinder in der Welt. Wir können die Tür für die Sternsinger öffnen, sie freundlich begrüßen und so dieses Projekt unterstützen. Wir können Segen empfangen und Segen weitergeben. Wir können so die Botschaft von Weihnachten lebendig werden lassen, in dem wir anderen Menschen Gutes wünschen und Gutes tun. Gute Wünsche können wir alle gut gebrauchen, gerade am Anfang eines neuen Jahres. Wenn Sie nun ein Haus mit den Segenszeichen 20 * C + M + B + 22 sehen, fühlen Sie sich gesegnet! Auch Ihnen gelten alle guten Wünsche für das neue Jahr. Auch Sie können zum Segensboten werden, indem Sie gute Wünsche an andere Menschen weitergeben. Cord Bollenbach, Gemeindepädagoge für Krummin-Karlshagen-Zinnowitz

Von Cord Bollenbach