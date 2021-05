So wollen Schule und Kinderhaus in Benz ihre Jubiläen feiern

Benz

25 Jahre Kinderhaus und 20 Jahre Schule in Benz – das wollen die beiden evangelischen Einrichtungen am 28. August ab 14.30 Uhr gemeinsam feiern. Aus dem einstmals kleinen Kinderhaus Himmelschlüsselchen, das 1996 mit 12 Kindern unter der Leitung von Verena Kurze in Trägerschaft der Evangelischen Kirchgemeinde aufgebaut wurde, ist inzwischen eine große Kita mit 113 Kindern geworden. Viel ist passiert in dem vergangenen Vierteljahrhundert. Das Himmelschlüsselchen zog in einen Neubau, der wiederum erhielt einen Anbau für die Krippenkinder. Darüber hinaus wurden ein Kreativspielplatz und ein Bolzplatz auf dem weitläufigen Gelände gebaut.

Aus der Elternschaft des Kinderhauses entstand die Schulinitiative, die 2001 die Evangelische Grundschule Benz gründete. „Viele haben die beiden Einrichtungen unterstützt, aktiv mitgeholfen, in Kinderhaus oder Schule gearbeitet und noch viel mehr Kinder haben in Benz gespielt, gelernt und Freunde gefunden“, fasst Wiebke Liesong vom Benzer Kinderhaus zusammen. „Wir können nicht alle persönlich einladen, freuen uns aber, wenn viele mit uns feiern und laden hiermit ausdrücklich alle ein“, so die Kita-Mitarbeiterin.

Um besser planen zu können und gegebenenfalls Corona-Auflagen oder Änderungen mitteilen zu können, bittet sie alle, die Interesse daran haben, am Fest teilzunehmen, dies per Mail an foerderverein@benesdn.de. kundzutun.

Von Dietmar Pühler