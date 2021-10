Ahlbeck

Bequem zum nächsten Heimspiel der Handballer vom HSV Insel Usedom anreisen. Sponsoren und Dauerkarteninhaber kommen jetzt in den Genuss des Shuttle-Services, den der Verein bei Spielen in der heimischen Pommernhalle in Ahlbeck nun anbietet. „Wir versprechen uns mehr Leute in der Halle und eine noch bessere Stimmung“, sagt HSV-Manager Christopher Neidel.

Ein weiterer Grund ist die angespannte Parkplatzsituation bei Heimspielen an der Pommernhalle. Für den kostenfreien Service sind die Handballer eine Partnerschaft mit dem Ahlbecker Taxiunternehmen Korth eingegangen. „Bei jedem Heimspiel stellt das Unternehmen zwei Fahrzeuge zur Verfügung. Geplant sind Acht-Sitzer“, so Neidel. Das Angebot gilt für Handballfans mit Dauerkarte und Sponsoren auf der Insel Usedom und Wolgast. „Innerhalb der Kaiserbäder bieten wir den Service auch Zuschauern ohne Dauerkarte an“, betont der Manager.

Die Praxis ist einfach: Am Spieltag können die Fans bis spätestens 15 Uhr beim Taxiunternehmen anrufen und Adresse sowie Uhrzeit durchgeben, wann sie von daheim abgeholt werden wollen. „Klar, damit versprechen wir uns auch mehr Umsatz bei den Dauerkarten und beim Verzehr“, sagt Neidel auch mit Blick auf den Bierausschank. Der Rücktransport erfolgt nach Absprache von der Pommernhalle.

Gegenwärtig dürfen coronabedingt nur 422 Besucher in die Halle. Es gilt das 3-G-Prinzip (genesen, geimpft, getestet). Zudem müssen die Fans während des ganzen Spiels auf der Tribüne Maske tragen. Warum 422? „Wir gehen von 57 Spielern und Offiziellen aus, so dass wir auf eine Kapazität von 499 kommen“, so Neidel, der aktuell bei den Dauerkarten bei 71 liegt. Hauptsponsor der HSV-Handballer ist noch immer der „Club 100“. Dahinter verbergen sich Unternehmen, die den Verein finanziell unterstützen. Aktuell sind es 39 Mitglieder.

Das nächste Heimspiel in der Ostsee-Spree-Liga findet am 30. Oktober gegen VfV Spandau statt. Dann stehen wieder zwar Großraumtaxen bereit, um die Fans in die Pommernhalle zu bringen.

Von Henrik Nitzsche