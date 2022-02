So wollen Wolgaster die Wendorfsche Mühle wieder zum Leben erwecken

Wolgast

Die Maulschlüssel hängen noch sortiert nach Größe an der Wand, am Schrank baumelt noch eine Jeanshose mit Teerflecken aus vergangenen Zeiten und auf der Werkbank liegen Schrauben, Dosen und Gläser. Man könnte meinen, dass ein Arbeiter nur kurz zur Pause hinaus ist und gleich wiederkommt. Doch weit gefehlt – auf all diesen Gegenständen liegt eine dicke Staubschicht aus vergangenen Jahrzehnten. Auch von der Wand bröckelt es mittlerweile Backsteine und die Pflanzen bahnen sich ihren Weg von draußen nach innen. Von funktionierender Elektrizität kann in den Räumlichkeiten der Wendorfschen Mühle auf dem Wolgaster Paschenberg auch keine Rede mehr sein. In Fachkreisen könnte man dieses Areal als eine Art „Lost Place“, einen vergessenen Ort, bezeichnen. Wer durch die Räumlichkeiten schleicht, fühlt sich in tiefste DDR-Zeiten zurückversetzt. Nostalgie pur!

Mühlenverein möchte Areal beleben

Doch die Mühle soll nach dem Willen von zahlreichen Mühlenfans aus der Region aus dem Dornröschenschlaf geholt werden. Der Ende Mai 2021 gegründete Vorpommersche Mühlenverein Wolgast will sich künftig neben der Pansowschen Mühle auf dem Paschenberg auch der Wendorfschen Mühle an der Breiten Straße in Wolgast widmen. Ziel ist es, dass in die Mühle wieder Leben einkehrt – ein sehr ambitioniertes Vorhaben!

Es bedarf viel Kraft, Ausdauer und Geld, um die Mühle wieder in Schuss zu kriegen. Quelle: Hannes Ewert

Technik soll für Museumszwecke herhalten

Zum letzten Mal wurde 1977 in der Mühle Mehl gemahlen. Dann wurde das Areal laut Vereinsmitglied Siegfried Scheiba an die Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft der DDR verpachtet und diese nutzten sie für das Schroten von Tierfutter. Teilweise sind die Maschinen bis zu 100 Jahre alt. „Im Jahr 1920 wurden sie von Anton Wetzig hergestellt – ein sehr renommierter Hersteller für diese Gerätetechnik, und diese alte Technik soll wieder instand gesetzt werden und einem musealen Charakter zugeführt werden“, erklärt Scheiba.

Siegfried Scheiba zeigt eine Hinterlassenschaft aus DDR-Zeiten. Quelle: Hannes Ewert

Mühle für Wolgaster wieder erlebbar machen

Die Vorsitzende des noch relativ jungen Vereins ist Kathrin Potratz-Scheiba aus Zinnowitz. Sie erklärt: „Die Mühle soll für die Wolgaster und die Menschen aus der Region wieder erlebbar gemacht werden“, sagt sie. Angestrebt werde auf dem Gelände die Produktion etwa von Öko-Haferflocken sowie Mehl und Schrot in kleineren Mengen. „Wir wollen eine Begegnungsstätte innerhalb von Wolgast für Kinder, Jugendliche und Erwachsene schaffen. Wir möchten veranschaulichen, wie das Mehl in die Tüte kommt. Die Kinder können dabei selbst mitmachen“, sagt sie. Alle Vereinsmitglieder sind sich bewusst, dass noch sehr viel Kraft und Ausdauer nötig sind, damit die selbst gesteckten Ziele erreicht werden. Und sie brauchen vor allem Geld. Doch Scheiba sagt, dass er schon mit potenten Sponsoren in der Stadt gesprochen habe, die die Idee unterstützen.

Mehrere Jahrzehnte wurden diese Schroter nicht genutzt. Siegfried Scheiba vom Verein möchte sie zum Ausstellungsstück machen. Quelle: Hannes Ewert

Wolgast hatte zu seiner Glanzzeit mal neun Mühlen

Vereinsmitglied Manfred Schönrock weiß, dass Wolgast früher nicht nur durch die Kirchen bekannt war, sondern auch durch die Mühlen, welche kranzförmig rund um die Stadt verteilt waren. Viele Mühlen stehen nicht mehr, aber die Standorte sind noch bekannt. Als Vorzeigeobjekt nennt er oft die Braunsche Mühle, welche von den Besitzern zu Wohnraum umgestaltet wurde. „Das Mühlensterben ging allerdings schon Ende des 19. Jahrhunderts los, denn die Industrialisierung ging immer weiter voran. Wenn kein Wind wehte, wurde auf eine bewegliche Dampfmaschine zurückgegriffen. Mit Öl und Gas angetriebene Motoren wurden schließlich von Elektromotoren ersetzt. Das war der Todesstoß für die Mühlen. In Norddeutschland gab es hunderte Mühlen“, erklärt er. Kleine Mühlen im ländlichen Raum sind heutzutage selten – oft werden sie für touristische Vorführungen genutzt. Ein Beispiel ist die Windmühle in Pudagla. „Es wurde damals schon eine sogenannte Abwrackprämie gezahlt, um die Mühlen stillzulegen“, erklärt er.

Steht noch alles so da, wie es vor vielen Jahren verlassen wurde. Quelle: Hannes Ewert

Zeugen erinnern sich an damalige Zeiten

Siegfried Scheiba erklärt, dass der Verein die Mühle auch von der menschlichen Seite zeigen möchte. „Es gibt eine Reihe von Familien, die in der Region von den Mühlen gelebt haben. Entweder sie brachten Korn dorthin oder holten Mehl wieder ab. Ich habe noch Kontakt zu einem Mann, der hier noch gearbeitet hat. Heute lebt er im Altersheim. Wenn er hier ist, spürt er noch die Arbeitswelt von damals“, sagt er.

Zusammenarbeit mit Familienzentrum

Kathrin Potratz-Scheiba verdeutlicht, dass die Vereinsmitglieder mit dem Eigentümer der Mühle im regen Austausch sind. „Bevor der Verein wirklich anfangen kann, muss erstmal die Verkehrssicherheit des Gebäudes hergestellt werden. Im jetzigen Zustand kann man keine Leute reinlassen. Die Vereinsvorsitzende strebt auch eine Zusammenarbeit mit dem benachbarten Familienzentrum an.

Demnächst werden die Vereinsmitglieder wieder in die Öffentlichkeit gerückt, denn am Wochenende weilten auch Mitarbeiter der Fachzeitschrift „Molina“ in Wolgast, um sich vom Engagement der Wolgaster zu überzeugen.

Von Hannes Ewert