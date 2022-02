So wollen die Usedomer den Verkehr in der Altstadt beruhigen

Usedom

Wie kann der Verkehr in der Inselstadt entspannt werden? Mit dieser Frage beschäftigten sich am Mittwoch Usedomer Stadtvertreter und Gregor Schiffner von der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises, die sich zu einer Verkehrsschau verabredet hatten. „Es geht uns um eine mögliche Entspannung der Verkehrs- und Parksituation in der Altstadt“, erklärt Vize-Bürgermeisterin Grit Kaspereit. Ihre Fraktion (UBL/CDU) hatte im Vorfeld Vorschläge erarbeitet, weil der Verkehr innerhalb der Stadt zugenommen hat, was Anwohnern das Parken erschwert. „Wir wollen mit den Genehmigungsbehörden abklären, was überhaupt möglich ist, bevor wir in der Stadtvertretung darüber beraten und abstimmen.“

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So wird unter anderem vorgeschlagen, die Priesterstraße von der Peenestraße an als Einbahnstraße einzurichten. In der schmalen Straße hat es bei Gegenverkehr schon öfter brenzlige Situationen gegeben. Wer aus der Randowstraße kommt, dürfte demnach nur noch geradeaus oder rechts herum fahren. Ein weiterer Vorschlag betrifft die Rosenstraße, die in Richtung Markt als Einbahnstraße geöffnet werden soll. Auf dem Markt selbst sollte nach den Überlegungen der Fraktion vor dem Altstadt-Café die Möglichkeit der Außengastronomie auf der Straße gegeben werden, weshalb die Zufahrt in Richtung Bücherbaum verlegt werden müsste.

Parkplätze künftig in der Peenestraße?

Das Parken auf dem Markt soll ab „Usedomer Hof“ bis zur Arztpraxis am Rinnstein möglich sein, am Rathaus wie bisher. In der Peenestraße könnten einzelne Parkplätze ausgewiesen werden, u. a. im Bereich der Sparkasse, wobei im weiteren Straßenverlauf darauf geachtet werden soll, dass Stellplätze aus dem Kurvenbereich verschwinden und Ausfahrten nicht behindert werden.

Eine deutlichere Ausschilderung soll Ortsunkundige, die zum Hafen wollen, auf die Umgehungsstraße verweisen, damit der Verkehr in der Peenestraße minimiert werden kann. Weiterhin wird vorgeschlagen, das Parken unmittelbar vor dem Kirchenportal aus optischen Gründen nicht mehr zu gestatten. Dafür könnte das Abstellen der Fahrzeuge auf der anderen Seite neu geordnet werden.

Gregor Schiffner zeigte sich den Vorschlägen der Usedomer gegenüber offen, betonte jedoch, dass die Polizei einbezogen werden muss, bevor die Änderungen durch den Stadtvertretung beantragt werden können.

Von Ingrid Nadler