So wollte die GEMA den Tierpark Wolgast abzocken

Die Mail sah unauffällig aus und stammte von der GEMA, der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte. Mirko Daus, Leiter des Wolgaster Tierparks, maß der in der zweiten Novemberhälfte eingegangenen Nachricht keine besondere Bedeutung bei. Das schon deshalb nicht, weil wegen der Corona-Pandemie einerseits und der derzeit laufenden Bauarbeiten für den neuen Eingangsbereich keine Veranstaltungen im Herbst im Tierpark stattgefunden haben.

Doch als Mirko Daus nachsah, was die GEMA wollte, fiel ihm glattweg die Kinnlade nach unten. Denn im Anhang befand sich eine Rechnung für angebliche Musiknutzungen. Satte 1555,40 Euro sollte der Tierpark bis zum 1. Dezember der Gesellschaft überweisen. Die stolze Summe werde fällig für „das Lichterfest zu Halloween mit Graf Dracula“ am 23. Oktober 2021 und setzte sich aus einer GEMA-Vergütung in Höhe von 707 Euro, einer weiteren Vergütungsgebühr für das Fest von 141,40 Euro und einem hundertprozentigen Aufschlag für Kontrollkosten auf dem Vereinsgelände des Tierparks von noch einmal 707 Euro zusammen. Macht zusammen 1555,40 Euro.

Aufschlag für nicht stattgefundene Recherche von 100 Prozent

Für den 100-prozentigen Aufschlag liefert die GEMA folgende Erklärung: „Unsere Recherche hat ergeben, dass Sie Musik öffentlich wiedergegeben haben und dies im Vorfeld entweder nicht bei uns angemeldet oder falsche Angaben gemacht haben. Daher haben wir auf Basis der uns vorliegenden Daten die beiliegende Rechnung erstellt. Wir recherchieren die relevanten Informationen selbst und kalkulieren einen Preis für Ihre Musiknutzung. Da uns dafür ein Mehraufwand entsteht, berechnen wir diesen als ‚Kontrollkosten‘. Damit zahlen Sie für die Musiknutzung dann doppelt.“

Der Tierpark Wolgast (Archivbild) ist eine beliebte Familieneinrichtung. Quelle: Tilo Wallrodt

„Für mich war damit klar, dass hier im großen Stil abgezockt werden soll“, sagt Mirko Daus. Denn die angeführte Veranstaltung war zwar im für dieses Jahr gedruckten Veranstaltungskalender der Region und auch der Stadt aufgeführt, „aber niemand konnte damals wissen, dass wegen Corona alles ausfallen wird“, so der Tierparkleiter. „Wir haben aber rechtzeitig bekannt gemacht, dass es keine Halloweenparty im Tierpark gibt, da mittlerweile auch die Bauarbeiten vorankommen und das Areal, wo Halloween gefeiert wurde, gar nicht mehr zur Verfügung steht, sondern aufgegraben ist.“

GEMA antwortet auf zurückgewiesene Rechnung nicht

Woher also hat die GEMA ihr Wissen und wo will sie angeblich im Tierpark die angegebene Veranstaltung kontrolliert haben? Das wollte Mirko Daus von der Gesellschaft wissen. Also wies er die Rechnung ab und hinterfragte das fragwürdige Verhalten. „Bis zum heutigen Tag haben wir als Tierpark keine Antwort darauf erhalten. Es ist aber ganz offensichtlich, dass gar nicht recherchiert wurde und hier einfach nur abkassiert werden soll“, ist der Leiter der beliebten Freizeiteinrichtung überzeugt. Laut Daus hätte man im einfachsten Fall anrufen und nachfragen können. Auch im Internet sei ersichtlich gewesen, dass es keine Halloweenparty gibt.

Auch auf schriftliche Nachfragen der OZ antwortete die GEMA nur mit einem standardisierten Schreiben, dass man sich aber melden werde.

Nachkassierung für Konzert

Für Mirko Daus und die Wolgaster Tierparkmitarbeiter ist das erneut ein Beispiel, wie versucht wird, im großen Stil, auch bei einer Familien- und Freizeiteinrichtung Kasse zu machen. „Wenn wir die Veranstaltung durchgeführt hätten wie vor der Coronapandemie, hätten die Einnahmen an so einem Abend vielleicht bei 800 Euro gelegen. Damit kann man noch nicht mal die Kosten für die Unterhaltungskünstler und die kleinen Überraschungen für die Kinder, die wir immer bereit gehalten haben, abdecken“, erläutert der Tierpark-Chef. GEMA-Gebühren in Höhe von mehr als 1500 Euro für eine Kinderveranstaltung zu verlangen, sei nach seinen Worten einfach unanständig.

Vor wenigen Tagen erhielt der Wolgaster Tierpark übrigens erneut eine Mail von der GEMA. Wer gehofft hatte, dass sich für die aus der Luft gegriffene Halloween-Rechnung entschuldigt werde, lag falsch. Es war erneut eine Rechnung – für ein kleines Konzert im Sommer. Weil die eingereichte Liste der zu spielenden Titel nicht korrekt gewesen sei, wurden 30 Euro Nachforderungsgebühr fällig.

