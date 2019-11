So wurde Kater „Flocke“ von einer Eiche in Zinnowitz gerettet

Zinnowitz

Leicht verängstigt und völlig allein saß Kater „Flocke“ am Donnerstagnachmittag auf einer großen Eiche auf dem Hinterhof eines Grundstücks in der Neuen Strandstraße. Die Frage stellte sich für sein Besitzer Benjamin Englisch: „Was nun? Wie kommt sie dort wieder runter?“

Ob Futter, Spielzeug oder gutes Zureden –alles half nichts, um sie wieder auf die Dachterrasse zu locken. Nach 36 Stunden auf dem Baum zog Englisch die Tierrettung und die Freiwillige Feuerwehr Zinnowitz zur Hilfe hinzu.

Einsatz ist Routine für die Tierrettung

Für die Männer der Tierrettung, die diese Aufgabe ehrenamtlich in ihrer Freizeit übernehmen, ist solch ein Einsatz fast Routine. „Bislang ist bei mir noch keine Katze auf dem Baum geblieben“, sagt Mitarbeiter Kevin Kraft und lacht. Er ist für die Tierrettung seit einem Jahr im Einsatz. Ob freilaufende Hunde, Katzen auf dem Baum oder auch die verletzte Möwe: er kommt, wenn Tiere in Not sind.

„Der Kater ist einfach ausgebüchst. Eigentlich ist es ein Stubenkater“, sagt Besitzer Benjamin Englisch, der eigentlich als Küchenleiter in einem Zinnowitzer Hotel arbeitet. Erst suchten die Besitzer auf dem Hof, dann sahen sie ihn auf dem Baum.

Schwieriger Einsatz mit Papagei

Kai Goyer, Wehrführer in Zinnowitz, kam mit dem Tanklöschfahrzeug und einer langen Leiter zum Ort des Geschehens. Mit einem Kescher, etwas Geduld und ein wenig Geschick gelang es allen Beteiligten, das Tier einzufangen. Noch etwas verängstigt und ziemlich hungrig kam „Flocke“ wieder nach unten. „In meiner Laufbahn als Feuerwehrmann hatte ich bestimmt schon ein Dutzend Tierrettungen dieser Art“, sagt Goyer.

An eine besondere Rettung kann er sich noch erinnern. „Wir mussten mal einen Papagei in Zinnowitz einfangen. Das war gar nicht so leicht, da er auf dem Ast immer hin und her lief. Mit der Drehleiter sind wir dann immer hin und her“, erzählt er. In Koserow rückten die Feuerwehrleute mal aus, weil eine Katze auf dem Baum saß. „Das Problem war, dass das Tier dann von Baum zu Baum gesprungen ist“, sagt er.

Tierrettungen sind nicht alltäglich, kommen aber immer mal wieder vor. Landkreissprecher Achim Froitzheim weiß, dass die Tierrettung ein sehr verlässlicher Partner des Rettungsdienstes ist, wenn es um Einsätze dieser Art geht. „Ich weiß von den Kollegen aus der Einsatzleitstelle, dass die Arbeit sehr geschätzt wird. Sie unterscheiden sehr gut zwischen Haus- und Wildtieren“, sagt er.

Möwe kämpfte verzweifelt um ihr Leben

Erst Mitte November bemerkten Passanten im Wolgaster Museumshafen eine Möwe, die sich im Schilfbereich in Angelsehne verheddert hatte und offensichtlich schon längere Zeit verzweifelt um ihr Leben kämpfte. Die aufmerksamen Tierfreunde riefen die Haus- und Wildtierrettung, deren Mitarbeiter das Tier jedoch nicht alleine retten konnten. Aus diesem Grund kam die Freiwillige Feuerwehr Wolgast ebenfalls zur Hilfe.

Die Feuerwehrleute leuchteten die Einsatzstelle aus und fuhren mit einem Schlauchboot zu der Möwe. Dort angekommen, zerschnitten sie die Angelsehne und nahmen das Tier mit einem Kescher in ihre Obhut. Anschließend übernahm die Tierrettung den entkräfteten Vogel, der nun fachmännisch betreut wird und wieder in die Freiheit entlassen werden soll, wenn er sich vollständig erholt hat.

Wolgaster von Peta ausgezeichnet

Für ihr tierfreundliches Engagement zeichnet die Tierschutzorganisation Peta die Freiwillige Feuerwehr Wolgast mit einer „Helden für Tiere“-Urkunde aus. „Wir möchten uns ganz herzlich bei der Freiwilligen Feuerwehr Wolgast, den Tierrettern und den Passanten, die die Möwe zuerst entdeckt und Hilfe gerufen haben, bedanken. Es ist kaum vorstellbar, welche Todesängste das Tier durchlebt haben muss. Die Retter sind wahrlich ‚Helden für Tiere‘“, so Nadja Michler, Fachreferentin für Wildtiere bei Peta. Die Organisation zeichnet regelmäßig Menschen für besonders tierfreundliches Verhalten aus.

