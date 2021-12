Solar-Fähre: Darum bekommt Karnin auf Usedom einen neuen Anleger

Karnin/Usedom

Seit Ende August ist die „Antonia vom Kamp“ unterwegs. Die von der Stralsunder Spezialfirma Ostseestaal gebaute Elektro-Solarfähre verkehrt zwischen Kamp und Karnin und bringt Personen und Fahrräder vom Festland nach Usedom. Um ein barrierefreies An- und Ablegen zu ermöglichen, muss der Anleger im Karniner Hafen erneuert werden. Der Bau kostet um die 700 000 Euro. Viel Geld für die Stadt Usedom, die die Maßnahme vorfinanziert und auf Fördermittel durch das Land hofft.

„Wohl ist mir bei der ganzen Sache nicht mehr“, gestand jetzt Bürgermeister Jochen Storrer (UBL) – er hat zum Jahresende seinen Rücktritt erklärt – in der jüngsten Stadtvertretersitzung. „Wir haben eine Zusage aus dem Vorpommern-Fonds über 15 000 Euro. Die Förderung haben wir noch nicht schriftlich. Durch die neue Regierungsbildung sind die, die uns das zugesagt haben, nicht mehr da. Wir können jetzt keinen Baustopp verhängen und warten, bis man sich in Schwerin sortiert hat“, so Storrer.

Die Stadt ist aber am Zug, wie es aus Schwerin heißt. „Es liegen Anträge für die Ertüchtigung der Anlagen für beide Seiten der Fährverbindung, also von der Stadt Usedom für Karnin und der Gemeinde Bugewitz für Kamp vor. Dafür müssen weitere Unterlagen eingereicht werden. Nach Vorlage der kompletten Unterlagen ist eine Aussage zur Förderung möglich“, heißt es auf Nachfrage von Gunnar Bauer, Sprecher des Wirtschaftsministeriums.

Schwimmsteg mit Gangway

Gebaut wird in Karnin bereits seit Oktober. Die neue Spundwand mit der Verankerung ist inzwischen fertig. „Acht Anker sind verbaut. Die werden jetzt probebelastet, um die Spundwand freigeben zu können“, so der Bauleiter der Firma Colcrete-von Essen. Wann der Schwimmsteg inklusive der Gangway eingebaut werden, will er nicht sagen. „Das hängt vom Wetter und von Corona ab. Ich äußere mich nicht mehr zu Bauzeiten und Fertigstellungsterminen“, so der Bauleiter, der seinen Namen in der Zeitung nicht lesen will.

Fahrradfahrer und Wanderer, die von Kamp bzw. Karnin aus den Peenestrom überqueren möchten, ersparen sich dank der jetzt wiederbelebten Fährverbindung den langen Umweg über die Zecheriner Brücke. Quelle: Christopher Niemann

SPD-Stadtvertreter Günther Jikeli ist erbost: „Dass wir noch keinen Fördermittelbescheid für den Fähranleger haben, finde ich unmöglich. Es muss doch Bestand haben, was uns Stefan Rudolph versprochen hat. Er kann die Kommune nicht im Regen stehen lassen. Das können wir uns nicht bieten lassen.“ Rudolph (CDU) war 16 Jahre Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Nach der Niederlage seiner Partei bei der Landtagswahl ist der 59-Jährige inzwischen Hauptgeschäftsführer beim Unter­nehmerverband in Vorpommern.

„Vorhaben wird zu 100 Prozent gefördert“

Südamts-Verwaltungschef Renè Bergmann beruhigt allerdings: „Wir haben das Go für den vorzeitigen Maßnahmebeginn. Sonst hätten wir mit dem Bau gar nicht erst begonnen. Das Vorhaben wird zu 100 Prozent gefördert.“ „So war die Absprache. Der Stadt kostet der Anleger keinen Cent“, ergänzt Storrer. Laut Bürgermeister ist etwa die Hälfte der Investitionssumme bereits verbaut. „So weit ich weiß, müssen wir dem Landesförderinstitut noch Unterlagen zukommen lassen.“

Das 14,65 Meter lange, 4,5 Meter breite und 90 Zentimeter tiefgehende Stahlrumpfschiff, das rund 700 000 Euro gekostet hat, betreibt die Oderhaff-Reederei Peters aus Ueckermünde. Pro Passage können jeweils maximal 20 Personen und 15 Fahrräder an Bord genommen werden.

„Bis Anfang Oktober sind wir gefahren. Der Start war vielversprechend“, sagt Reeder Kay Peters. Mit den Investitionen auf Karniner und Kamper Seite kann die Solarfähre im nächsten Jahr über Anlegemagneten festmachen. „Das erspart uns Personal. In diesem Jahr hatten wir noch zwei Mann an Bord. Ab 2022 brauchen wir dann nur noch den Kapitän“, so Peters. Die Fährverbindung soll am 1. Mai wieder starten.

Von Henrik Nitzsche