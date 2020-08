Solarpark auf dem Landgut Lüssow wirft Fragen auf

Lüssow

Das Landgut Lüssow mit seinem reichen Schatz an Landwirtschaftstechnik und Gegenständen aus der Großelterngeneration führt ein trauriges Dasein. Die Eingangstüren zum Mitmachmuseum sind mit mannshohem Gras zugewuchert, schon lange gibt es hier keinen Besucherverkehr mehr. Dennoch herrscht reger Betrieb auf der ehemaligen Gutsanlage: Die Energiepark Ulm GmbH errichtet auf den Dächern von sieben Gebäuden Photovoltaikanlagen. Dazu hat sie mit der Stadt Gützkow als Eigentümerin des Landguts einen Vertrag geschlossen. Der Deal: Das Unternehmen erhält die Dächer für 20 Jahre mietfrei, muss sie dafür aber vor dem Aufbringen der Solarmodule instand setzen oder erneuern.

Die im Mai begonnenen Arbeiten sorgten aber zwischenzeitlich für Aufsehen und Verärgerung im Dorf. Bewohner bemängelten nicht fachgerecht ausgeführte Dacharbeiten von ausländischen Arbeitern. Regen soll ins Innere gedrungen sein und Schäden verursacht haben. Sie sehen den Zustand der alten Gebäude und deren Ausstattung daher massiv in Gefahr.

Ob das Landgut noch einmal wiederbelebt werden kann? Quelle: Petra Hase

Kosten trägt das Unternehmen

„Es ist richtig, dass in Gebäuden Schäden entstanden sind, weil es reingeregnet hat“, bestätigt Gützkows Bürgermeisterin Jutta Dinse. Während Anwohner glaubhaft machten, dass fast alle Objekte betroffen seien, spricht sie von nur zwei Gebäuden: Der denkmalgeschützte große Speicher und eine Halle im hinteren Teil, die Einblicke in die frühere Getreidewirtschaft gab, seien zu Pfingsten vom Regen in Mitleidenschaft gezogen worden.

Man habe die Dächer abgedeckt und nicht mit Planen versehen. „Nachdem das passiert war, hat die Stadt einen Sachverständigen mit der Begutachtung beauftragt“, sagt Dinse. So sei zutage getreten, dass die Decke der Halle total marode war. Es habe Gespräche mit dem Solarunternehmen gegeben. Am Ende sei die Vereinbarung getroffen worden, dass die Halle auf Kosten der Firma einen komplett neuen Dachstuhl erhalte, bevor das Dach gedeckt und mit Solarmodulen versehen wird.

Speicher pachtete Amerikaner

„Beim Speicher hingegen wurden Fensterscheiben entfernt, um für eine Belüftung zu sorgen. Man muss sehen, ob das ausreicht“, sagt Dinse. Dieses Gebäude hat die Stadt Gützkow an Steen Lundberg verpachtet. Dem Amerikaner gehört das Schloss in Lüssow, den Speicher nutzt er für seinen Antiquitätenhandel.

Auch hier kommt ein neues Dach drauf. Quelle: Petra Hase

Joachim Engelhardt, Geschäftsführer der bundesweit agierenden Energiepark Ulm GmbH, bestätigt auf OZ-Anfrage Probleme in Lüssow. Allerdings spricht er von nur einem geschädigten Objekt: Die Halle mit der Getreidewirtschaft – das Dach 3. „Wir haben als Betreiber mit den Arbeiten einen Generalauftragnehmer betraut“, sagt Engelhardt. „Doch am Ende hat dort ein Subsubsubunternehmer mit der Sanierung begonnen und es sind ein paar Dinge aus dem Ruder gelaufen“, räumt er ein. Mittlerweile sei das Verhältnis zur Stadt aber komplett entspannt. „Der Schaden ist gedeckelt. Wir sind versichert. Der Energiepark trägt die Kosten und wird diese an den Subunternehmer weiterreichen“, erklärt er, nicht ohne seinen Unmut kundzutun.

Denn nach der Begutachtung des Schadens durch den von ihm beauftragten Sachverständigen sei auch klar geworden, dass es bereits vor der Dachabdeckung Feuchtigkeitsschäden gegeben habe. „Der Dachstuhl war einsturzgefährdet. Das war vorher nicht bekannt. Trotzdem finanzieren wir jetzt einen neuen Dachstuhl. Denn es liegt natürlich in unserem Interesse, dass alle Dächer intakt sind, bevor die Module installiert werden“, so Engelhardt. Zudem habe er den bauausführenden Unternehmen noch einmal unmissverständlich klargemacht, dass nur so viel Dach abgedeckt werden dürfe, wie am selben Abend auch wieder geschlossen werden könne.

Arbeiten sollten Ende Juli fertig sein

Lüssow werde damit für ihn zunächst zu einem teuren Projekt. Allein für das Material der neuen Dächer, in diesem Fall Blech, habe er 100 000 Euro bezahlt, weitere 50 000 Euro bislang für Holz. Die Gesamtinvestition liege bei rund 900 000 Euro. Am Ende aber rechnet es sich dann wohl doch noch: „Die Rentabilität der 150-kW-Solaranlage liegt vor Wartung und Service bei sieben Prozent und nach den Kosten bei sechs Prozent“, sagt Engelhardt.

Ziel war es, die Anlage zum 31. Juli fertigzustellen, so der Unternehmer, der seit 1998 im Photovoltaikgeschäft ist. Wann die Anlage tatsächlich ans Netz gehe, sei vom Energiekonzern Edis abhängig. Mit der Stadt sei für 20 Jahre eine mietfreie Nutzung der Dächer vereinbart worden, danach sei eine Dachpacht fällig und die Stadt werde am Stromertrag beteiligt. „Die Kommune hat gut verhandelt“, sagt Engelhardt, ohne Summen nennen zu wollen.

Zukunft des Landguts offen

Die Zukunft des Landguts ist indes weiter völlig offen. Nachdem sich der Arbeits- und Strukturförderverein Vorpommern (ASV) als Träger 2018 auflöste, blieben die Türen geschlossen. Zwar gab es Bestrebungen, das Landgut mit einem neuen Verein am Leben zu erhalten, doch daraus wurde nichts. Zudem sind die Eigentumsverhältnisse des Inventars nicht geklärt. Patrick Dahlemann ( SPD), der Parlamentarische Staatssekretär für Vorpommern, hatte einst Unterstützung zugesagt. Doch ohne Trägerverein und Konzept werden keine Mittel fließen.

Der Haupteingang des Landguts ist zugewuchert, das Willkommensschild wurde abgebaut. Quelle: Petra Hase

Von Petra Hase