Wolgast

Zwar gehören die früheren Stahlgussglocken der Wolgaster St. Petri-Gemeinde buchstäblich zum alten Eisen, seit sie vor einigen Jahren gegen ein bronzenes Geläut eingetauscht wurden. Doch auf dem Schrott sollten die beiden, 1962 im VEB Morgenröte bei Aue gegossenen und 1963 zu Pfingsten geweihten stählernen Glocken auch nicht landen, dachte sich Martin Schröter, Manager des „Postel“ am Platz der Jugend.

Schließlich kaufte der Wolgaster von der Kirchengemeinde das Glockenpaar zum Schrottpreis von 350 Euro. „Ich dachte mir, Wolgast hat schon so viel verloren: Wichtige Bausubstanz, die frühere Kirchenbibliothek und so weiter“, erklärt Schröter. „Ich wollte, dass die alten Glocken, die über etliche Jahre den Wolgastern die Stundenschläge zu den verschiedensten Anlässen verkündet haben, vor Ort bleiben.“

Anzeige

Sehr bald war auch eine Idee für die Verwendung des Geläuts gereift: „Am 6. August, dem Tag des Atombombenabwurfs auf Hiroshima, könnte in Wolgast alljährlich eine Friedensglocke angeschlagen werden. Damit wird an die Opfer der Kriege erinnert und gemahnt, dass der Frieden das Wichtigste ist, was wir haben“, erklärt Martin Schröter, der auch KfW-Stadtvertreter ist. „Es stößt sicher auf eine positive Resonanz, wenn Wolgast sich dazu bekennt.“

Weitere OZ+ Artikel

Allgemeine Zustimmung erwünscht

Zunächst jedoch soll der Vorschlag öffentlich diskutiert werden. Schröter ist daran gelegen, dass möglichst viele Einheimische mitziehen. Daher freut er sich, dass sich zum Beispiel auch Arno Voigt von der Arbeitsgruppe Alter Friedhof, Steinmetzmeister Toralf Lada, Metallbauer Andreas Rothbart und Metallbearbeiter Frank Kopicki für einen Erhalt der Glocken einsetzen. Zudem, so berichtet der Glockeneigner, sei er im Fachdienst Bauen der Stadtverwaltung auf Interesse gestoßen.

Sie gehören zu denen, die sich für das Friedensglocken-Projekt und den Erhalt der alten Stahlglocken in Wolgast einsetzen: Martin Schröter (links) und Andreas Rothbart. Quelle: Tom Schröter

Der Postel-Chef hält den Friedhof rechts und links der Feldstraße, auf dem sich die erst vor Kurzem neu gestaltete Kriegsgräber-Gedenkstätte und die soeben aufwendig sanierte St. Gertrud-Kapelle befinden, für einen geeigneten Standort für eine Friedensglocke. „Dieser Friedhof ist in Wolgast ein zentral gelegener, öffentlicher Raum, der von vielen Bürgern aufgesucht wird – sozusagen ein Leisepark zum Innehalten“, meint Schröter, der auch für eine baldige Sanierung der bröckelnden, historischen Friedhofsmauer entlang der Chausseestraße plädiert.

Sandstrahlen und Beschichten

Bisher lagerten die zwei Stahlglocken auf dem Gelände der Metall- und Anlagenbau Rothbart GmbH in der Karriner Straße. Nunmehr holte der Wolgaster Unternehmer Frank Kopicki das Glockenpaar dort ab, wo es in seinem Betrieb Am Strom sandgestrahlt und neu beschichtet werden soll. Er habe den Initiatoren dies quasi als kostenlosen Service angeboten, einfach um ihnen einen Gefallen zu tun, so Kopicki. Die Glocken zu bewahren und wieder zu verwenden, sei „eine Bereicherung für Wolgast“. Auch Andreas Rothbart ist der Verbleib des außer Dienst gestellten Geläuts alles andere als egal. „Unser Betrieb war deshalb auch im Einsatz, als die neuen Bronzeglocken damals abzuladen und in die Kirche zu bringen waren“, erinnert er.

Man darf also gespannt sein, wo die gewichtigen Klangkörper – die große Glocke wiegt drei, die kleine rund 2,6 Tonnen – einmal ihren neuen Platz finden werden. „Ich habe übrigens nur die Glocken an sich erworben, nicht aber das Läuterecht“, stellt Martin Schröter klar. „Das Läuterecht liegt eigens bei der Kirche.“

Lesen Sie auch:

Von Tom Schröter